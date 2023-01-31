Ленивая яблочная шарлотка без теста: готовится из лаваша

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Ленивая яблочная шарлотка без теста: готовится из лаваша

Яблочная шарлотка – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить из разного теста: на кефире, сметане или молоке, или даже из лаваша. Приготовление яблочного пирога не занимает много времени и готовится из очень доступных ингредиентов.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней ленивой шарлотки с яблоками из лаваша.

Рецепт яблочной шарлотки из лаваша

Ингредиенты:

  • молоко – 100 мл
  • яйца – 2 шт
  • подсластитель
  • лаваш – 100 г
  • яблока – 200 г

Способ приготовления:

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1. Яйца смешать с молоком до однородности.

Лаваш и яблоки для шарлотки

2. Добавить подсластитель, перемешать.

3. Лаваш порезать произвольными кусками. Добавить в молочную массу. Перемешать.

4. Яблоки порезать кубиками. Добавить в общую массу. Перемешать.

Яблочный пирог из лаваша

5. Полученное тесто вылить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

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