Ленивая яблочная шарлотка без теста: готовится из лаваша
Яблочная шарлотка – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить из разного теста: на кефире, сметане или молоке, или даже из лаваша. Приготовление яблочного пирога не занимает много времени и готовится из очень доступных ингредиентов.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней ленивой шарлотки с яблоками из лаваша.
Ингредиенты:
- молоко – 100 мл
- яйца – 2 шт
- подсластитель
- лаваш – 100 г
- яблока – 200 г
Способ приготовления:
1. Яйца смешать с молоком до однородности.
2. Добавить подсластитель, перемешать.
3. Лаваш порезать произвольными кусками. Добавить в молочную массу. Перемешать.
4. Яблоки порезать кубиками. Добавить в общую массу. Перемешать.
5. Полученное тесто вылить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
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