Яблочная шарлотка – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить из разного теста: на кефире, сметане или молоке, или даже из лаваша. Приготовление яблочного пирога не занимает много времени и готовится из очень доступных ингредиентов.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней ленивой шарлотки с яблоками из лаваша.

Ингредиенты:

молоко – 100 мл

яйца – 2 шт

подсластитель

лаваш – 100 г

яблока – 200 г

Способ приготовления:

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1. Яйца смешать с молоком до однородности.

2. Добавить подсластитель, перемешать.

3. Лаваш порезать произвольными кусками. Добавить в молочную массу. Перемешать.

4. Яблоки порезать кубиками. Добавить в общую массу. Перемешать.

5. Полученное тесто вылить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

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