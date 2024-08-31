Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
57
Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов

Когда времени на приготовление пищи маловато – всегда выручает лаваша. В него можно завернуть любую вкусную начинку. Например, можно выбрать те ингредиенты, которые всегда используют для бутербродов: колбасу, сыр и помидоры.

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Идея приготовления ленивой закуски из лаваша с колбасой и сыром опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Изделия нужно просто обжарить в яйце на сковороде.

Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов

Ингредиенты:

  • колбаса любая – 200 г
  • хорошо плавящийся сыр – 200 г
  • помидоры – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сметана – 2 ст.л.
  • специи – по вкусу
  • зелень – по желанию
  • яйца – 2 шт.
  • лаваш

Способ приготовления:

Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов

1. На большой терке натереть колбасу и сыр.

2. Мелко нарезать помидор.

Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов

3. Добавить сметану, чеснок и специи.

4. Все перемешать.

Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов

5. Далее выложить начинку на лаваш и распределить равномерно.

Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов

6. Свернуть в рулет и нарезать.

Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов

7. Вилка взбить 2 яйца и обмочить в них рулетики.

Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов

8. Жарить по бокам по 1 минуте на небольшом огне.

Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов

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