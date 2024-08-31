Ленивая закуска из лаваша на любой случай: лучше бутербродов
Когда времени на приготовление пищи маловато – всегда выручает лаваша. В него можно завернуть любую вкусную начинку. Например, можно выбрать те ингредиенты, которые всегда используют для бутербродов: колбасу, сыр и помидоры.
Идея приготовления ленивой закуски из лаваша с колбасой и сыром опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Изделия нужно просто обжарить в яйце на сковороде.
Ингредиенты:
- колбаса любая – 200 г
- хорошо плавящийся сыр – 200 г
- помидоры – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сметана – 2 ст.л.
- специи – по вкусу
- зелень – по желанию
- яйца – 2 шт.
- лаваш
Способ приготовления:
1. На большой терке натереть колбасу и сыр.
2. Мелко нарезать помидор.
3. Добавить сметану, чеснок и специи.
4. Все перемешать.
5. Далее выложить начинку на лаваш и распределить равномерно.
6. Свернуть в рулет и нарезать.
7. Вилка взбить 2 яйца и обмочить в них рулетики.
8. Жарить по бокам по 1 минуте на небольшом огне.
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