Когда времени на приготовление пищи маловато – всегда выручает лаваша. В него можно завернуть любую вкусную начинку. Например, можно выбрать те ингредиенты, которые всегда используют для бутербродов: колбасу, сыр и помидоры.

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Идея приготовления ленивой закуски из лаваша с колбасой и сыром опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Изделия нужно просто обжарить в яйце на сковороде.

Ингредиенты:

колбаса любая – 200 г

хорошо плавящийся сыр – 200 г

помидоры – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

сметана – 2 ст.л.

специи – по вкусу

зелень – по желанию

яйца – 2 шт.

лаваш

Способ приготовления:

1. На большой терке натереть колбасу и сыр.

2. Мелко нарезать помидор.

3. Добавить сметану, чеснок и специи.

4. Все перемешать.

5. Далее выложить начинку на лаваш и распределить равномерно.

6. Свернуть в рулет и нарезать.

7. Вилка взбить 2 яйца и обмочить в них рулетики.

8. Жарить по бокам по 1 минуте на небольшом огне.

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