Ленивая запеканка из лаваша для обеда: готовится без заморочки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
69
Ленивая запеканка из лаваша для обеда: готовится без заморочки

Сытный и сбалансированный обед можно приготовить из обычного лаваша. Из него получится вкусная запеканка, в которой отлично сочетаются сыр и куриное мясо. Запекается блюдо очень быстро.

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Идея приготовления быстрого и сытного пирога из лаваша опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Еще очень бюджетно.

Ленивая запеканка из лаваша для обеда: готовится без заморочки

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 2 шт.
  • молоко – 100 г
  • сметана – 2-3 ст.л.
  • лаваш тонкий – 180 г.
  • соль, зелень – по вкусу
  • филе куриное вареное (или запеченное) – 250 г
  • сыр твердый – 150 г

Способ приготовления:

Ленивая запеканка из лаваша для обеда: готовится без заморочки

1. Смешать яйца, молоко, сметану, специи и зелень.

Ленивая запеканка из лаваша для обеда: готовится без заморочки

2. Добавить лаваш, нарезанный соломкой.

Ленивая запеканка из лаваша для обеда: готовится без заморочки

3. Тщательно перемешать.

Ленивая запеканка из лаваша для обеда: готовится без заморочки

4. Дать настояться несколько минут.

Ленивая запеканка из лаваша для обеда: готовится без заморочки

5. Выложить слоями в форму для запекания: тесто, мясо, тертый сыр, тесто и сыр.

Ленивая запеканка из лаваша для обеда: готовится без заморочки

6. Отправить в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов.

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