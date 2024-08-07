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Ленивая запеканка из лаваша для обеда: готовится без заморочки
Сытный и сбалансированный обед можно приготовить из обычного лаваша. Из него получится вкусная запеканка, в которой отлично сочетаются сыр и куриное мясо. Запекается блюдо очень быстро.
Идея приготовления быстрого и сытного пирога из лаваша опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Еще очень бюджетно.
Ингредиенты:
- яйца куриные – 2 шт.
- молоко – 100 г
- сметана – 2-3 ст.л.
- лаваш тонкий – 180 г.
- соль, зелень – по вкусу
- филе куриное вареное (или запеченное) – 250 г
- сыр твердый – 150 г
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, молоко, сметану, специи и зелень.
2. Добавить лаваш, нарезанный соломкой.
3. Тщательно перемешать.
4. Дать настояться несколько минут.
5. Выложить слоями в форму для запекания: тесто, мясо, тертый сыр, тесто и сыр.
6. Отправить в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов.
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