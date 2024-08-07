Сытный и сбалансированный обед можно приготовить из обычного лаваша. Из него получится вкусная запеканка, в которой отлично сочетаются сыр и куриное мясо. Запекается блюдо очень быстро.

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Идея приготовления быстрого и сытного пирога из лаваша опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Еще очень бюджетно.

Ингредиенты:

яйца куриные – 2 шт.

молоко – 100 г

сметана – 2-3 ст.л.

лаваш тонкий – 180 г.

соль, зелень – по вкусу

филе куриное вареное (или запеченное) – 250 г

сыр твердый – 150 г

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, молоко, сметану, специи и зелень.

2. Добавить лаваш, нарезанный соломкой.

3. Тщательно перемешать.

4. Дать настояться несколько минут.

5. Выложить слоями в форму для запекания: тесто, мясо, тертый сыр, тесто и сыр.

6. Отправить в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов.

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