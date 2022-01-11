Ленивая запеканка из макаронов и сосисок: готовится за считанные минуты

Эта запеканка из продуктов, которые точно найдутся в вашем холодильнике, станет отличным завтраком или ужином, когда на приготовление совсем нет времени. Ее хватит на всю семью и не нужно будет придумывать много разнообразных альтернатив. Подготовьте все необходимое, поставьте в духовку и занимайтесь более важными делами, а через несколько минут наслаждайтесь отличным вкусом.

Идея опубликована на странице ksenika_pp_ в Instagram.

Способ приготовления:

В форму поместить:

макароны

сосиски

помидоры

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Для соуса смешать:

одно яйцо

стакан воды

3 ст.л. сметаны

соль и специи по вкусу

1. Залить приготовленной смесью макароны.

2. Посыпать творогом.

3. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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