Ленивая запеканка из макаронов и сосисок: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
951
Ленивая запеканка из макаронов и сосисок: готовится за считанные минуты

Эта запеканка из продуктов, которые точно найдутся в вашем холодильнике, станет отличным завтраком или ужином, когда на приготовление совсем нет времени. Ее хватит на всю семью и не нужно будет придумывать много разнообразных альтернатив. Подготовьте все необходимое, поставьте в духовку и занимайтесь более важными делами, а через несколько минут наслаждайтесь отличным вкусом.

Идея опубликована на странице ksenika_pp_ в Instagram.

Рецепт запеканки с макаронами и сосисками.

Способ приготовления:

В форму поместить:

  • макароны

  • сосиски

  • помидоры

Сосиски для блюда
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Для соуса смешать:

Макароны и помидоры для блюда

  • одно яйцо

  • стакан воды

Процесс приготовления запеканки

  • 3 ст.л. сметаны

  • соль и специи по вкусу

1. Залить приготовленной смесью макароны.

2. Посыпать творогом.

Готовая запеканка с творожной корочкой и соусом

3. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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