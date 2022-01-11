Ленивая запеканка из макаронов и сосисок: готовится за считанные минуты
Эта запеканка из продуктов, которые точно найдутся в вашем холодильнике, станет отличным завтраком или ужином, когда на приготовление совсем нет времени. Ее хватит на всю семью и не нужно будет придумывать много разнообразных альтернатив. Подготовьте все необходимое, поставьте в духовку и занимайтесь более важными делами, а через несколько минут наслаждайтесь отличным вкусом.
Идея опубликована на странице ksenika_pp_ в Instagram.
Способ приготовления:
В форму поместить:
макароны
сосиски
помидоры
Для соуса смешать:
одно яйцо
стакан воды
3 ст.л. сметаны
соль и специи по вкусу
1. Залить приготовленной смесью макароны.
2. Посыпать творогом.
3. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
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