Ленивое хачапури с сыром за 15 минут: готовится без замеса теста
Домашнее хачапури с сыром можно очень быстро и просто приготовить без замеса теста. Для этого следует смешать все нужные ингредиенты и пожарить на сковороде. Хачапури получается очень эластичное и нежное.
Фудблогер Виктория с ником vika_viktoriaaa на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивого хачапури с сыром на сковороде.
Ингредиенты:
- творог – 150 г
- твердый сыр – 50 г
- яйца – 1 шт
- мука пшеничная – 40 г
- разрыхлитель теста – 1/2 ч. л.
- соль
- сметана (для подачи)
Способ приготовления:
1. В миске смешать яйцо, соль, творог и натертый сыр. Перемешать.
2. К просеянной муке добавить разрыхлитель, перемешать и добавить в сырную массу.
3. По желанию можно добавить зелень.
4. Получившуюся сырную массу равномерно выложить на смазанную сковороду и готовить 10-12 минут на слабом огне под крышкой. После – перевернуть на другую сторону и жарить до готовности.
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