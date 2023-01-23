Ленивое хачапури с сыром за 15 минут: готовится без замеса теста

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Ленивое хачапури с сыром за 15 минут: готовится без замеса теста

Домашнее хачапури с сыром можно очень быстро и просто приготовить без замеса теста. Для этого следует смешать все нужные ингредиенты и пожарить на сковороде. Хачапури получается очень эластичное и нежное.

Фудблогер Виктория с ником vika_viktoriaaa на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивого хачапури с сыром на сковороде.

Рецепт ленивого хачапури с сыром на сковороде

Ингредиенты:

  • творог – 150 г
  • твердый сыр – 50 г
  • яйца – 1 шт
  • мука пшеничная – 40 г
  • разрыхлитель теста – 1/2 ч. л.
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  • соль
  • сметана (для подачи)
Ленивое хачапури с сыром

Способ приготовления:

1. В миске смешать яйцо, соль, творог и натертый сыр. Перемешать.

2. К просеянной муке добавить разрыхлитель, перемешать и добавить в сырную массу.

Ингредиенты для хачапури

3. По желанию можно добавить зелень.

4. Получившуюся сырную массу равномерно выложить на смазанную сковороду и готовить 10-12 минут на слабом огне под крышкой. После – перевернуть на другую сторону и жарить до готовности.

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