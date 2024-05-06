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Ленивые беляши с мясом и без теста: рассказываем, чем заменить главный ингредиент
Беляши можно готовить не только из теста, но еще заменить его можно лавашем, вафлями. А для начинки подойдет любое мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых беляшей с мясом, основа которых – вафли.
Ингредиенты:
- Вафли
- Фарш свинина + говядина – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Яйца – 2-4 шт.
Способ приготовления:
1. Мясо пропустите с луком через мясорубку, добавьте специи и яйцо, перемешайте.
2. Оставшиеся яйца посолите и взбейте.
3. На каждую вафлю выложите тонкий слой фарша, сверху выложите еще одну, прижмите.
4. Окуните каждый кусок в яйцо и жарьте до золотистого цвета.
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