Ленивые беляши с мясом и без теста: рассказываем, чем заменить главный ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт беляшей

Беляши можно готовить не только из теста, но еще заменить его можно лавашем, вафлями. А для начинки подойдет любое мясо. 

Вкусные беляши

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых беляшей с мясом, основа которых – вафли.

Домашние беляши
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Ингредиенты:

  • Вафли
  • Фарш свинина + говядина – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • Яйца – 2-4 шт.

Способ приготовления:

1. Мясо пропустите с луком через мясорубку, добавьте специи и яйцо, перемешайте.

Мясной фарш

2. Оставшиеся яйца посолите и взбейте.

Яичный кляр

3. На каждую вафлю выложите тонкий слой фарша, сверху выложите еще одну, прижмите.

Приготовление блюда

4. Окуните каждый кусок в яйцо и жарьте до золотистого цвета.

Готовое блюдо

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