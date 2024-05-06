Беляши можно готовить не только из теста, но еще заменить его можно лавашем, вафлями. А для начинки подойдет любое мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых беляшей с мясом, основа которых – вафли.

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Ингредиенты:

Вафли

Фарш свинина + говядина – 300 г

Лук – 1 шт.

Соль, перец, специи – по вкусу

Яйца – 2-4 шт.

Способ приготовления:

1. Мясо пропустите с луком через мясорубку, добавьте специи и яйцо, перемешайте.

2. Оставшиеся яйца посолите и взбейте.

3. На каждую вафлю выложите тонкий слой фарша, сверху выложите еще одну, прижмите.

4. Окуните каждый кусок в яйцо и жарьте до золотистого цвета.

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