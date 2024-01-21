Беляш – это довольно распространенное в Украине блюдо татарской кухни. По своей сути это небольшой пирог из пресного или дрожжевого теста с мясным фаршем, полный специй, который обжаривается в масле. С детства миллионы людей любят беляши из-за их необычного и сочного вкуса.

Однако многие люди отказываются от их употребления из-за избыточного количества масла и теста, используемых в рецепте. Поэтому фудблогер Ольга Рябенко в Instagram предложила альтернативный рецепт беляшей для приготовления которого не используется тесто.

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Ингредиенты

Вафельные коржи

Фарш свинина + говядина – 300 гр

Лук – 1 шт

Соль

Перец

Специи по вкусу

Яйца – 2 – 4 шт

Способ приготовления

1. Сделать фарш из свинины и говядины в пропорции 1:1. Можно взять любой другой фарш по вкусу.

2. Лук прокрутить на мясорубке вместе с мясом. Или, если вы используете готовый фарш, лук следует измельчить в блендере.

3. Фарш посолить, поперчить и довести до нужного вкуса с помощью любимых специй.

4. Яйца взбить с солью.

5. На каждую вафлю выкладываем тонкий слой фарша и накрываем сверху еще одной вафлей.

6. Окунуть будущий ленивый беляш в яйцо и жарить на сковороде с добавлением масла до румяной корочки.

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