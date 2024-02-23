Сегодня предлагаем приготовить вкусные и очень сочные чебуреки, которые не нанесут вреда фигуре и доставят настоящее гастрономическое удовольствие.

Кроме этого, приготовление данного блюда не займет больше 10 минут. Рецептом ленивых чебуреков в своем Instagram поделилась фудблогер с ником polli_cooking.

Ингредиенты

Говяжий фарш – 300 г

Кинза или петрушка

Лук – 1 шт.

Соль

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Перец

Холодная вода

Тортилья или лаваш

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления

1. Лук и кинзу мелко нарезаем и перемешиваем с фаршем в глубокой емкости.

2. Добавляем соль, перец и прохладную воду. Хорошо перемешиваем до однородности.

3. Берем тортилью и смазываем края белком. Если вы решили использовать лаваш, то сначала из него следует вырезать круг.

4. На одну половинку выкладываем фарш тонким слоем, накрываем второй половинкой и защепляем края.

5. На сковороду добавляем масло и хорошо его разогреваем. Жарим чебуреки на среднем огне под крышкой, по 3-4 минутки с каждой из сторон.

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