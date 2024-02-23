Ленивые чебуреки: чем заменить традиционное тесто и какое мясо подойдет лучше
Сегодня предлагаем приготовить вкусные и очень сочные чебуреки, которые не нанесут вреда фигуре и доставят настоящее гастрономическое удовольствие.
Кроме этого, приготовление данного блюда не займет больше 10 минут. Рецептом ленивых чебуреков в своем Instagram поделилась фудблогер с ником polli_cooking.
Ингредиенты
- Говяжий фарш – 300 г
- Кинза или петрушка
- Лук – 1 шт.
- Соль
- Перец
- Холодная вода
- Тортилья или лаваш
- Яйцо – 1 шт.
Способ приготовления
1. Лук и кинзу мелко нарезаем и перемешиваем с фаршем в глубокой емкости.
2. Добавляем соль, перец и прохладную воду. Хорошо перемешиваем до однородности.
3. Берем тортилью и смазываем края белком. Если вы решили использовать лаваш, то сначала из него следует вырезать круг.
4. На одну половинку выкладываем фарш тонким слоем, накрываем второй половинкой и защепляем края.
5. На сковороду добавляем масло и хорошо его разогреваем. Жарим чебуреки на среднем огне под крышкой, по 3-4 минутки с каждой из сторон.
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