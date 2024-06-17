Ленивые чебуреки, для которых не нужно замешивать тесто: понадобится лаваш
Если вымешивать тесто для домашних чебуреков у вас нет времени – воспользуйтесь ленивым вариантом приготовления такого блюда. Для этого вам понадобится обычный лаваш. Просто заверните в него начинку и пожарьте все на сковороде.
Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на кулинарной hot spicyua в Instagram. Вы справитесь за считанные минуты.
Ингредиенты:
- лаваш
- яичный белок
- масло для жарки
Ингредиенты для начинки:
- лук – 1 шт.
- перец капли – 1 шт.
- говяжий фарш – 200 г
- зелень (зеленый лук, укроп, петрушка)
- красная соль
Способ приготовления начинки:
1. Обжарить лук и перец около 2-3 минут.
2. Смешать с сырым фаршем и зеленью.
Ингредиенты для кляра:
- яйца – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 2-3 ст.л.
- ароматная соль
Ингредиенты для соуса:
- греческий йогурт
- зубчик чеснока
- укроп
Способ приготовления:
1. Из лаваша вырезать в размере блюдца кружочки.
2. На одну половину выложить фарш.
3. Края лаваша смазать белком.
4. Обмакнуть в кляр.
5. Обжарить на среднем огне.
6. Подавать с соусом.
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