Если вымешивать тесто для домашних чебуреков у вас нет времени – воспользуйтесь ленивым вариантом приготовления такого блюда. Для этого вам понадобится обычный лаваш. Просто заверните в него начинку и пожарьте все на сковороде.

Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на кулинарной hot spicyua в Instagram. Вы справитесь за считанные минуты.

Ингредиенты:

лаваш

яичный белок

масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

лук – 1 шт.

перец капли – 1 шт.

говяжий фарш – 200 г

зелень (зеленый лук, укроп, петрушка)

красная соль

Способ приготовления начинки:

1. Обжарить лук и перец около 2-3 минут.

2. Смешать с сырым фаршем и зеленью.

Ингредиенты для кляра:

яйца – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

мука – 2-3 ст.л.

ароматная соль

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт

зубчик чеснока

укроп

Способ приготовления:

1. Из лаваша вырезать в размере блюдца кружочки.

2. На одну половину выложить фарш.

3. Края лаваша смазать белком.

4. Обмакнуть в кляр.

5. Обжарить на среднем огне.

6. Подавать с соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: