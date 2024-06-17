Ленивые чебуреки, для которых не нужно замешивать тесто: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
267
Ленивые чебуреки, для которых не нужно замешивать тесто: понадобится лаваш

Если вымешивать тесто для домашних чебуреков у вас нет времени – воспользуйтесь ленивым вариантом приготовления такого блюда. Для этого вам понадобится обычный лаваш. Просто заверните в него начинку и пожарьте все на сковороде.

Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на кулинарной hot spicyua в Instagram. Вы справитесь за считанные минуты.

Ленивые чебуреки, для которых не нужно замешивать тесто: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • лаваш
  • яичный белок
  • масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

  • лук – 1 шт.
  • перец капли – 1 шт.
  • говяжий фарш – 200 г
  • зелень (зеленый лук, укроп, петрушка)
  • красная соль

Способ приготовления начинки:

Ленивые чебуреки, для которых не нужно замешивать тесто: понадобится лаваш

1. Обжарить лук и перец около 2-3 минут.

2. Смешать с сырым фаршем и зеленью.

Ингредиенты для кляра:

Ленивые чебуреки, для которых не нужно замешивать тесто: понадобится лаваш
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука – 2-3 ст.л.
  • ароматная соль

Ингредиенты для соуса:

Ленивые чебуреки, для которых не нужно замешивать тесто: понадобится лаваш
  • греческий йогурт
  • зубчик чеснока
  • укроп

Способ приготовления:

1. Из лаваша вырезать в размере блюдца кружочки.

Ленивые чебуреки, для которых не нужно замешивать тесто: понадобится лаваш

2. На одну половину выложить фарш.

3. Края лаваша смазать белком.

Ленивые чебуреки, для которых не нужно замешивать тесто: понадобится лаваш

4. Обмакнуть в кляр.

5. Обжарить на среднем огне.

Ленивые чебуреки, для которых не нужно замешивать тесто: понадобится лаваш

6. Подавать с соусом.

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