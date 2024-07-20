Ленивые чебуреки из лаваша без раскатки теста: готовятся за считанные минуты
Чебуреки из лаваша готовятся гораздо проще, чем из обычного теста. Вам не придется ничего замешивать и раскатывать. Просто выложите начинку, сформируйте изделие и пожарьте все максимально элементарно и быстро.
Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Фарш можно использовать любой.
Ингредиенты:
- фарш любой – 500 г
- вода – 150 мл.
- соль, перец – по вкусу
- зелень (петрушка или кинза) – 10 г
- лук – 2 шт.
- сыр твердый – 200 г
- лаваш круглый – 8-10 шт.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить натертый или взбитый в блендере лук, измельченную зелень, соль, перец и воду.
2. Лаваш погрузить полностью в воду на 2 секунды, чтобы размягчить его.
3. На одну половину лаваша выложить фарш.
4. Сверху добавить натертый сыр и накрыть другой половиной.
5. Хорошо прижать края.
6. Жарить на умеренном огне до готовности.
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