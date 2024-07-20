Чебуреки из лаваша готовятся гораздо проще, чем из обычного теста. Вам не придется ничего замешивать и раскатывать. Просто выложите начинку, сформируйте изделие и пожарьте все максимально элементарно и быстро.

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Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Фарш можно использовать любой.

Ингредиенты:

фарш любой – 500 г

вода – 150 мл.

соль, перец – по вкусу

зелень (петрушка или кинза) – 10 г

лук – 2 шт.

сыр твердый – 200 г

лаваш круглый – 8-10 шт.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертый или взбитый в блендере лук, измельченную зелень, соль, перец и воду.

2. Лаваш погрузить полностью в воду на 2 секунды, чтобы размягчить его.

3. На одну половину лаваша выложить фарш.

4. Сверху добавить натертый сыр и накрыть другой половиной.

5. Хорошо прижать края.

6. Жарить на умеренном огне до готовности.

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