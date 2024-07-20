Ленивые чебуреки из лаваша без раскатки теста: готовятся за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
348
Ленивые чебуреки из лаваша без раскатки теста: готовятся за считанные минуты

Чебуреки из лаваша готовятся гораздо проще, чем из обычного теста. Вам не придется ничего замешивать и раскатывать. Просто выложите начинку, сформируйте изделие и пожарьте все максимально элементарно и быстро.

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Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Фарш можно использовать любой.

Ленивые чебуреки из лаваша без раскатки теста: готовятся за считанные минуты

Ингредиенты:

  • фарш любой – 500 г
  • вода – 150 мл.
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень (петрушка или кинза) – 10 г
  • лук – 2 шт.
  • сыр твердый – 200 г
  • лаваш круглый – 8-10 шт.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Ленивые чебуреки из лаваша без раскатки теста: готовятся за считанные минуты

1. К фаршу добавить натертый или взбитый в блендере лук, измельченную зелень, соль, перец и воду.

2. Лаваш погрузить полностью в воду на 2 секунды, чтобы размягчить его.

Ленивые чебуреки из лаваша без раскатки теста: готовятся за считанные минуты

3. На одну половину лаваша выложить фарш.

Ленивые чебуреки из лаваша без раскатки теста: готовятся за считанные минуты

4. Сверху добавить натертый сыр и накрыть другой половиной.

Ленивые чебуреки из лаваша без раскатки теста: готовятся за считанные минуты

5. Хорошо прижать края.

Ленивые чебуреки из лаваша без раскатки теста: готовятся за считанные минуты

6. Жарить на умеренном огне до готовности.

Ленивые чебуреки из лаваша без раскатки теста: готовятся за считанные минуты

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