Ленивые чебуреки из лаваша: рецепт быстрого и сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые чебуреки из лаваша: рецепт быстрого и сытного блюда для перекуса

Из лаваша можно можно приготовить очень вкусные и легкие чебуреки, а также закуски в виде трубочек с разными начинками. А еще из лаваша можно сделать вкусную шаурму и даже десерты.

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Идеальные хрустящие чебуреки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении, очень вкусных и сытных чебуреков из лаваша. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • фарш любой – 250 г
  • луковица
  • микс зелени (зеленый лук, петрушка, укроп) 
  • яйцо – 1 шт. 
  • тортилья/круглый лаваш 
  • вода
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте порезанный лук, специи, зелень и воду, перемешайте.

Мясной фарш

 2. Намажьте фаршем одну часть лаваша, накройте второй половиной.

Приготовление блюда

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Готовые чебуреки

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