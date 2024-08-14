Из лаваша можно можно приготовить очень вкусные и легкие чебуреки, а также закуски в виде трубочек с разными начинками. А еще из лаваша можно сделать вкусную шаурму и даже десерты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении, очень вкусных и сытных чебуреков из лаваша.

Ингредиенты:

фарш любой – 250 г

луковица

микс зелени (зеленый лук, петрушка, укроп)

яйцо – 1 шт.

тортилья/круглый лаваш

вода

соль, перец

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте порезанный лук, специи, зелень и воду, перемешайте.

2. Намажьте фаршем одну часть лаваша, накройте второй половиной.

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

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