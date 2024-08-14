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Ленивые чебуреки из лаваша: рецепт быстрого и сытного блюда для перекуса
Из лаваша можно можно приготовить очень вкусные и легкие чебуреки, а также закуски в виде трубочек с разными начинками. А еще из лаваша можно сделать вкусную шаурму и даже десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении, очень вкусных и сытных чебуреков из лаваша.
Ингредиенты:
- фарш любой – 250 г
- луковица
- микс зелени (зеленый лук, петрушка, укроп)
- яйцо – 1 шт.
- тортилья/круглый лаваш
- вода
- соль, перец
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте порезанный лук, специи, зелень и воду, перемешайте.
2. Намажьте фаршем одну часть лаваша, накройте второй половиной.
3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
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