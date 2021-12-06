Ленивые чебуреки из лаваша за 15 минут: рецепт от фудблогера
Чебуреки – не полезное, мясное блюдо, которое готовится в большом количестве масла, но при этом его любят многие. Вариантом приготовления блюда очень много, как правило для них нужно сделать хорошее дрожжевое тесто и вкусный фарш.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептом ленивых чебурек из лаваша, которые вы приготовите всего лишь за 15 минут. Автор идеи – фудблогер Дмитрий Дорошенко, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Лаваш – 5 листов
Мясной фарш любой – 300 г
Лук репчатый – 3 шт.
Твердый сыр – 50 г
Растительное масло – 50 мл
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Кориандр – по вкусу
Петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте лук, зелень и добвьте в фарш, хорошо перемешайте.
2. Посолите, поперчите.
3. Лаваши порежьте, выложите фарш, сверху сыр и обжарьте на растительном масле.
4. Готовое блюдо переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался и можно подавать вкусное блюдо.
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