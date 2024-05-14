Ленивые голубцы, для которых не нужно парить капусту: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
183
Ленивые голубцы, для которых не нужно парить капусту: готовятся элементарно

Приготовление традиционных голубцов – это достаточно продолжительный процесс. Кроме мясной начинки, для блюда нужно подготовить пропаренные капустные листья. Если вы хотите сделать все гораздо быстрее и получить сытное блюдо – воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления элементарных ленивых голубцов, для которых не нужно пропаривать капусту, опубликована на странице фудблогерки с ником danilchenko_77 в Instagram. Особого вкуса придаст томатная заливка.

Ленивые голубцы, для которых не нужно парить капусту: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • фарш – 600 г
Видео дня
  • лук – 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • капуста – 1/2 головки
  • соль и специи
  • отварной рис – 1 стакан

Ингредиенты для заправки:

  • томатная паста – 2 ст.л.
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • вода – 200 мл.
  • соль

Способ приготовления:

Ленивые голубцы, для которых не нужно парить капусту: готовятся элементарно

1. Овощи порезать и обжарить на растительном масле до прозрачности.

2. Отварить рис до полуготовности.

Ленивые голубцы, для которых не нужно парить капусту: готовятся элементарно

3. К фаршу добавить овощи и рис, специи.

Ленивые голубцы, для которых не нужно парить капусту: готовятся элементарно

4. Все хорошо перемешать.

Ленивые голубцы, для которых не нужно парить капусту: готовятся элементарно

5. Сформировать котлеты и выложить на противень, застеленный пергаментом, смазанным маслом.

Ленивые голубцы, для которых не нужно парить капусту: готовятся элементарно

6. Для заправки смешайте все ингредиенты и залейте голубцы.

Ленивые голубцы, для которых не нужно парить капусту: готовятся элементарно

7. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты