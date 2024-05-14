Приготовление традиционных голубцов – это достаточно продолжительный процесс. Кроме мясной начинки, для блюда нужно подготовить пропаренные капустные листья. Если вы хотите сделать все гораздо быстрее и получить сытное блюдо – воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления элементарных ленивых голубцов, для которых не нужно пропаривать капусту, опубликована на странице фудблогерки с ником danilchenko_77 в Instagram. Особого вкуса придаст томатная заливка.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

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лук – 1 шт.

морковь 1 шт.

капуста – 1/2 головки

соль и специи

отварной рис – 1 стакан

Ингредиенты для заправки:

томатная паста – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

вода – 200 мл.

соль

Способ приготовления:

1. Овощи порезать и обжарить на растительном масле до прозрачности.

2. Отварить рис до полуготовности.

3. К фаршу добавить овощи и рис, специи.

4. Все хорошо перемешать.

5. Сформировать котлеты и выложить на противень, застеленный пергаментом, смазанным маслом.

6. Для заправки смешайте все ингредиенты и залейте голубцы.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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