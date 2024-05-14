Ленивые голубцы, для которых не нужно парить капусту: готовятся элементарно
Приготовление традиционных голубцов – это достаточно продолжительный процесс. Кроме мясной начинки, для блюда нужно подготовить пропаренные капустные листья. Если вы хотите сделать все гораздо быстрее и получить сытное блюдо – воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления элементарных ленивых голубцов, для которых не нужно пропаривать капусту, опубликована на странице фудблогерки с ником danilchenko_77 в Instagram. Особого вкуса придаст томатная заливка.
Ингредиенты:
- фарш – 600 г
- лук – 1 шт.
- морковь 1 шт.
- капуста – 1/2 головки
- соль и специи
- отварной рис – 1 стакан
Ингредиенты для заправки:
- томатная паста – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- вода – 200 мл.
- соль
Способ приготовления:
1. Овощи порезать и обжарить на растительном масле до прозрачности.
2. Отварить рис до полуготовности.
3. К фаршу добавить овощи и рис, специи.
4. Все хорошо перемешать.
5. Сформировать котлеты и выложить на противень, застеленный пергаментом, смазанным маслом.
6. Для заправки смешайте все ингредиенты и залейте голубцы.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.
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