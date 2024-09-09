Ленивые голубцы из капусты и фарша без заморочки: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
396
Ленивые голубцы из капусты и фарша без заморочки: как вкусно приготовить

Чтобы не возиться с пропариванием и заделыванием капусты, можно приготовить ленивые голубцы. Чтобы их приготовить, достаточно всего протушить овощ и соединить его с заправленным фаршем. Несколько минут в духовке – и блюдо для всей семьи готово.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов из фарша опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Чтобы капуста была сочной, ее нужно протушить на сковороде с добавлением сметаны и кетчупа.

Ленивые голубцы из капусты и фарша без заморочки: как вкусно приготовить

Ингредиенты:

  • фарш – 1 кг.
  • рис – 1 стакан
  • капуста – 1 средняя
  • лук – 2 шт. (большие)
  • морковь – 3 шт.
  • сметана – 200 г
  • кетчуп – 150 г
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Ленивые голубцы из капусты и фарша без заморочки: как вкусно приготовить

1. Капусту тушить на растительном масле, постепенно добавляя воду, 20 минут.

2. К фаршу добавить соль, перец, сухой чеснок, промытый рис и охлажденную тушеную капусту.

Ленивые голубцы из капусты и фарша без заморочки: как вкусно приготовить

3. Для заливки обжарить лук с морковью 5-7 минут.

Ленивые голубцы из капусты и фарша без заморочки: как вкусно приготовить

4. Добавить сметану, кетчуп, специи, немного воды.

Ленивые голубцы из капусты и фарша без заморочки: как вкусно приготовить

5. Сформировать голубцы, полить заливкой.

Ленивые голубцы из капусты и фарша без заморочки: как вкусно приготовить

6. Поставить в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

Ленивые голубцы из капусты и фарша без заморочки: как вкусно приготовить

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