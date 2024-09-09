Ленивые голубцы из капусты и фарша без заморочки: как вкусно приготовить
Чтобы не возиться с пропариванием и заделыванием капусты, можно приготовить ленивые голубцы. Чтобы их приготовить, достаточно всего протушить овощ и соединить его с заправленным фаршем. Несколько минут в духовке – и блюдо для всей семьи готово.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов из фарша опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Чтобы капуста была сочной, ее нужно протушить на сковороде с добавлением сметаны и кетчупа.
Ингредиенты:
- фарш – 1 кг.
- рис – 1 стакан
- капуста – 1 средняя
- лук – 2 шт. (большие)
- морковь – 3 шт.
- сметана – 200 г
- кетчуп – 150 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту тушить на растительном масле, постепенно добавляя воду, 20 минут.
2. К фаршу добавить соль, перец, сухой чеснок, промытый рис и охлажденную тушеную капусту.
3. Для заливки обжарить лук с морковью 5-7 минут.
4. Добавить сметану, кетчуп, специи, немного воды.
5. Сформировать голубцы, полить заливкой.
6. Поставить в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.
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