Ленивые голубцы из молодой капусты для обеда: какую крупу лучше добавлять в фарш
Приготовление ленивых голубцов – это гораздо быстрее, чем делать классический вариант такого блюда. Для поделок идеально подойдет молодая капуста. Для сочности и плотности фарша добавьте в мясо отварной рис.
Идея приготовления сочных голубцов из молодой капусты для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Изделия будут нежирными, потому что запекаются в духовке.
Ингредиенты:
- рис – 1/2 стакана
- фарш – 400 г
- капуста – 400 г
- яйцо – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- вода – 1 стакана
- чеснок – 2-3 зубчика
- томатная паста – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нашинкованную капусту залить кипятком и отставить на 10 минут, слить воду.
2. Между тем варить рис до полуготовности (пропорции указаны на упаковке обычно 1:2).
3. Дать остыть.
4. Поджарить измельченный лук с морковью до мягкости.
5. Смешать рис, фарш, капусту, морковь с луком.
6. Добавить яйцо, соль, перец, приправу к голубцам по желанию.
7. Вымешать и сформировать шарики.
8. Сложить в форму.
9. Залить томатной пастой разведенной в стакане воды.
10. Поставить запекаться при температуре 180 градусов в час.
11. Подавать со сметаной.
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