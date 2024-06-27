Приготовление ленивых голубцов – это гораздо быстрее, чем делать классический вариант такого блюда. Для поделок идеально подойдет молодая капуста. Для сочности и плотности фарша добавьте в мясо отварной рис.

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Идея приготовления сочных голубцов из молодой капусты для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Изделия будут нежирными, потому что запекаются в духовке.

Ингредиенты:

рис – 1/2 стакана

фарш – 400 г

капуста – 400 г

яйцо – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

вода – 1 стакана

чеснок – 2-3 зубчика

томатная паста – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нашинкованную капусту залить кипятком и отставить на 10 минут, слить воду.

2. Между тем варить рис до полуготовности (пропорции указаны на упаковке обычно 1:2).

3. Дать остыть.

4. Поджарить измельченный лук с морковью до мягкости.

5. Смешать рис, фарш, капусту, морковь с луком.

6. Добавить яйцо, соль, перец, приправу к голубцам по желанию.

7. Вымешать и сформировать шарики.

8. Сложить в форму.

9. Залить томатной пастой разведенной в стакане воды.

10. Поставить запекаться при температуре 180 градусов в час.

11. Подавать со сметаной.

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