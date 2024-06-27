Ленивые голубцы из молодой капусты для обеда: какую крупу лучше добавлять в фарш

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ленивые голубцы из молодой капусты для обеда: какую крупу лучше добавлять в фарш

Приготовление ленивых голубцов – это гораздо быстрее, чем делать классический вариант такого блюда. Для поделок идеально подойдет молодая капуста. Для сочности и плотности фарша добавьте в мясо отварной рис.

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Идея приготовления сочных голубцов из молодой капусты для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Изделия будут нежирными, потому что запекаются в духовке.

Ленивые голубцы из молодой капусты для обеда: какую крупу лучше добавлять в фарш

Ингредиенты:

  • рис – 1/2 стакана
  • фарш – 400 г
  • капуста – 400 г
  • яйцо – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • вода – 1 стакана
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • томатная паста – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Ленивые голубцы из молодой капусты для обеда: какую крупу лучше добавлять в фарш

1. Нашинкованную капусту залить кипятком и отставить на 10 минут, слить воду.

2. Между тем варить рис до полуготовности (пропорции указаны на упаковке обычно 1:2).

3. Дать остыть.

Ленивые голубцы из молодой капусты для обеда: какую крупу лучше добавлять в фарш

4. Поджарить измельченный лук с морковью до мягкости.

5. Смешать рис, фарш, капусту, морковь с луком.

Ленивые голубцы из молодой капусты для обеда: какую крупу лучше добавлять в фарш

6. Добавить яйцо, соль, перец, приправу к голубцам по желанию.

7. Вымешать и сформировать шарики.

Ленивые голубцы из молодой капусты для обеда: какую крупу лучше добавлять в фарш

8. Сложить в форму.

9. Залить томатной пастой разведенной в стакане воды.

Ленивые голубцы из молодой капусты для обеда: какую крупу лучше добавлять в фарш

10. Поставить запекаться при температуре 180 градусов в час.

11. Подавать со сметаной.

Ленивые голубцы из молодой капусты для обеда: какую крупу лучше добавлять в фарш

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