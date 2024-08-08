Ленивые голубцы готовятся гораздо проще классических. Вам не придется долго заворачивать фарш в капусту, а затем все это тушить несколько часов. Мясо с овощами нужно просто соединить, сформовать котлетки и запечь.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia masiuk в Instagram. Будет еще и очень полезно.

Ингредиенты:

фарш – 800 г

рис сухой – 150 г

капуста молодая – половина кочана

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

томатная паста – 3 ст.л.

сметана – 500 г

соль, специи

масло для жарки

вода – 0,5 л.

Способ приготовления:

1. Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости, добавить туда нашинкованную капусту.

2. Тушить 10-15 минут.

3. В миске смешать фарш, предварительно отваренный рис и овощи.

4. Посолить и добавить специи: черный перец, паприка и сухой чеснок.

5. Вымешать и сформировать голубцы, выложить на противень.

6. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, специи и воду.

7. Перемешать и залить голубцы.

8. Поставить в духовку на 40-50 минут.

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