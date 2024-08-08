Ленивые голубцы из молодой капусты: какую крупу лучше добавить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ленивые голубцы из молодой капусты: какую крупу лучше добавить

Ленивые голубцы готовятся гораздо проще классических. Вам не придется долго заворачивать фарш в капусту, а затем все это тушить несколько часов. Мясо с овощами нужно просто соединить, сформовать котлетки и запечь.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia masiuk в Instagram. Будет еще и очень полезно.

Ленивые голубцы из молодой капусты: какую крупу лучше добавить

Ингредиенты:

  • фарш – 800 г
  • рис сухой – 150 г
  • капуста молодая – половина кочана
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • сметана – 500 г
  • соль, специи
  • масло для жарки
  • вода – 0,5 л.

Способ приготовления:

Ленивые голубцы из молодой капусты: какую крупу лучше добавить

1. Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости, добавить туда нашинкованную капусту.

2. Тушить 10-15 минут.

3. В миске смешать фарш, предварительно отваренный рис и овощи.

Ленивые голубцы из молодой капусты: какую крупу лучше добавить

4. Посолить и добавить специи: черный перец, паприка и сухой чеснок.

5. Вымешать и сформировать голубцы, выложить на противень.

Ленивые голубцы из молодой капусты: какую крупу лучше добавить

6. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, специи и воду.

Ленивые голубцы из молодой капусты: какую крупу лучше добавить

7. Перемешать и залить голубцы.

8. Поставить в духовку на 40-50 минут.

Ленивые голубцы из молодой капусты: какую крупу лучше добавить

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