Ленивые голубцы из молодой капусты: какую крупу лучше добавить
Ленивые голубцы готовятся гораздо проще классических. Вам не придется долго заворачивать фарш в капусту, а затем все это тушить несколько часов. Мясо с овощами нужно просто соединить, сформовать котлетки и запечь.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia masiuk в Instagram. Будет еще и очень полезно.
Ингредиенты:
- фарш – 800 г
- рис сухой – 150 г
- капуста молодая – половина кочана
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- томатная паста – 3 ст.л.
- сметана – 500 г
- соль, специи
- масло для жарки
- вода – 0,5 л.
Способ приготовления:
1. Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости, добавить туда нашинкованную капусту.
2. Тушить 10-15 минут.
3. В миске смешать фарш, предварительно отваренный рис и овощи.
4. Посолить и добавить специи: черный перец, паприка и сухой чеснок.
5. Вымешать и сформировать голубцы, выложить на противень.
6. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, специи и воду.
7. Перемешать и залить голубцы.
8. Поставить в духовку на 40-50 минут.
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