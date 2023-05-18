Ленивые голубцы: как быстро приготовить блюдо по-новому
Блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка – голубцы. Более простым вариантом могут быть ленивые голубцы, капуста для которых используется тушеная.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов, которые готовятся из капусты, с луком, морковью, рисом.
Ингредиенты:
- Фарш – 800 г
- Капуста – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Томатная паста – 4 ст. л.
- Рис – 150 г
- Перец, соль, паприка
- Перец – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, натрите морковь, лук порежьте и пожарьте. Добавьте воду, протушите.
2. Рис отварите рис до полуготовности.
3. Для фарша: измельчите филе в блендере. В фарш добавьте тушеную капусту, рис и специи по вкусу. Хорошо перемешайте.
4. Нарежьте перец и пожарьте до полуготовности.
5. Разбавьте водой томатную пасту и залейте перец. Доведите до кипения и добавьте немного зелени.
6. Из фарша сделайте "котлеты", выложите в форму для запекания. Залейте соусом и накройте фольгой или крышкой. Готовьте 30-35 минут при 180 С.
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