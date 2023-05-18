Блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка – голубцы. Более простым вариантом могут быть ленивые голубцы, капуста для которых используется тушеная.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов, которые готовятся из капусты, с луком, морковью, рисом.

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Ингредиенты:

Фарш – 800 г

Капуста – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Томатная паста – 4 ст. л.

Рис – 150 г

Перец, соль, паприка

Перец – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, натрите морковь, лук порежьте и пожарьте. Добавьте воду, протушите.

2. Рис отварите рис до полуготовности.

3. Для фарша: измельчите филе в блендере. В фарш добавьте тушеную капусту, рис и специи по вкусу. Хорошо перемешайте.

4. Нарежьте перец и пожарьте до полуготовности.

5. Разбавьте водой томатную пасту и залейте перец. Доведите до кипения и добавьте немного зелени.

6. Из фарша сделайте "котлеты", выложите в форму для запекания. Залейте соусом и накройте фольгой или крышкой. Готовьте 30-35 минут при 180 С.

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