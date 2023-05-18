Ленивые голубцы: как быстро приготовить блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт домашних голубцов

Блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка – голубцы. Более простым вариантом могут быть ленивые голубцы, капуста для которых используется тушеная. 

Ленивые голубцы

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов, которые готовятся из капусты, с луком, морковью, рисом. 

Рецепт голубцов
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Ингредиенты:

  • Фарш – 800 г
  • Капуста – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Томатная паста – 4 ст. л. 
  • Рис – 150 г
  • Перец, соль, паприка
  • Перец – 1 шт. 

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, натрите морковь, лук порежьте и пожарьте. Добавьте воду, протушите. 

Морковь и лук

2. Рис отварите рис до полуготовности.

3. Для фарша: измельчите филе в блендере. В фарш добавьте тушеную капусту, рис и специи по вкусу. Хорошо перемешайте. 

Приготовление голубцов

4. Нарежьте перец и пожарьте до полуготовности.

5. Разбавьте водой томатную пасту и залейте перец. Доведите до кипения и добавьте немного зелени.

Ленивые голубцы

6. Из фарша сделайте "котлеты", выложите в форму для запекания. Залейте соусом и накройте фольгой или крышкой. Готовьте 30-35 минут при 180 С. 

Готовые голубцы

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