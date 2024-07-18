Если говорить откровенно, то ленивые голубцы на самом деле не так уж и ленивы. Это блюдо носит такое название только потому, что не нужно заворачивать начинку в капустные листья. Но поработать, чтобы голубцы получились действительно вкусными, все же придется.

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Как правильно приготовить ленивые голубцы, в Instagram рассказала фудблогер Анна Шолкова. Она подробно описала весь процесс, благодаря чему блюдо всегда получится вкусным и сочным.

Ингредиенты

Фарш

Капуста

Рис

Морковь

Лук

Соль

Специи к фаршу

Яйца

Способ приготовления

1.Рис хорошо промываем и замачиваем в воде.

2. Морковь и лук обжариваем на смальце или подсолнечном масле.

3. Капусту шинкуем и смешиваем с фаршем.

4. Добавляем в смесь остальные ингредиенты.

5. Добавляем специи в фарш и доводим по вкусу солью.

6. Добавляем яйцо и тщательно перемешиваем.

6. Формируем голубцы.

7. Панируем голубцы в тонком слое муки и обжариваем сковороду с маслом до золотистости.

8. В кастрюлю выкладываем остатки зажарки, а сверху – голубцы. Добавляем немного воды, накрываем крышкой и ставим тушиться на маленьком огне.

9. На сковороде обжариваем томатную пасту с солью и сахаром. Добавляем немного воды и немного прогреваем.

10. Получившуюся смесь добавляем к голубцам и тушим пиж крышкой до готовности.

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