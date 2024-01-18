Ленивые голубцы на сковороде: готовятся с томатным соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые голубцы на сковороде: готовятся с томатным соусом

Голубцы можно готовить с рисом, а также с мясом и без. Для того, чтобы они были мягкими, но не распадались, кулинары советуют добавить капусту, вареный рис. 

Ленивые голубцы

Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов с капустой и свиным фаршем. 

Рецепт голубцов
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Ингредиенты: 

  • Фарш из свинины – 500 г
  • Капуста пол головки (средняя по размеру)
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Рис сварила – 1 стакан
  • Соль, перец – по вкусу

Заливка:

  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Домашний томат – 700 мл (иногда беру томатную пасту, смешиваю со сметаной 1:1 и 1 стаканом воды)

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш с луком, тертой морковью, добавьте яйцо, капусту, вареный рис, соль, перец, перемешайте. 

Основа для блюда

2. Смешайте все для заливки.  

Заливка для голубцов

3. Сформируйте голубцы, обжарьте на сковороде с двух сторон, влейте заливку, тушите под крышкой.

Готовые ленивые голубцы

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