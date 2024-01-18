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Ленивые голубцы на сковороде: готовятся с томатным соусом
Голубцы можно готовить с рисом, а также с мясом и без. Для того, чтобы они были мягкими, но не распадались, кулинары советуют добавить капусту, вареный рис.
Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов с капустой и свиным фаршем.
Ингредиенты:
- Фарш из свинины – 500 г
- Капуста пол головки (средняя по размеру)
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Рис сварила – 1 стакан
- Соль, перец – по вкусу
Заливка:
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Домашний томат – 700 мл (иногда беру томатную пасту, смешиваю со сметаной 1:1 и 1 стаканом воды)
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с луком, тертой морковью, добавьте яйцо, капусту, вареный рис, соль, перец, перемешайте.
2. Смешайте все для заливки.
3. Сформируйте голубцы, обжарьте на сковороде с двух сторон, влейте заливку, тушите под крышкой.
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