Голубцы можно готовить с рисом, а также с мясом и без. Для того, чтобы они были мягкими, но не распадались, кулинары советуют добавить капусту, вареный рис.

Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов с капустой и свиным фаршем.

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Ингредиенты:

Фарш из свинины – 500 г

Капуста пол головки (средняя по размеру)

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Рис сварила – 1 стакан

Соль, перец – по вкусу

Заливка:

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Домашний томат – 700 мл (иногда беру томатную пасту, смешиваю со сметаной 1:1 и 1 стаканом воды)

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с луком, тертой морковью, добавьте яйцо, капусту, вареный рис, соль, перец, перемешайте.

2. Смешайте все для заливки.

3. Сформируйте голубцы, обжарьте на сковороде с двух сторон, влейте заливку, тушите под крышкой.

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