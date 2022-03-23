Ленивые голубцы из пекинской капусты с булгуром: рецепт от фудблогера
Голубцы – очень вкусное и сытное блюдо, основой которого является рис, фарш, капуста и специи. Очень часто их готовят без мяса – постные и даже без капусты.
Фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов из пекинской капусты, с булгуром и говядиной, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
небольшая пекинская капуста – 1 шт.
говяжий фарш – 800 г
булгур – 100 г
лук – 100 г
морковь – 100 г
томатная паста – 50 г
кипяток – 300 мл
сухой чеснок – 1/2 ч. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту залейте кипятком и оставь на 3 минуты.
2. Готовый фарш посолите, поперчите.
3. Лук порежьте кубиком и добавьте вместе с булгуром в фарш, тщательно перемешайте.
4. Морковь натрите на крупной терке и обжарь до румяности, добавьте к ней томатную пасту и влейте кипяток, посоли, поперчи, накройте крышкой, томите.
5. В капустные листья заверните начинку, переложите их в соус и готовьте 20-25 минут под крышкой.
Готовые голубцы подавайте со сметаной, можно со свежими овощами, будет очень вкусно и сытно.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: