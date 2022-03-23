Голубцы – очень вкусное и сытное блюдо, основой которого является рис, фарш, капуста и специи. Очень часто их готовят без мяса – постные и даже без капусты.

Фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов из пекинской капусты, с булгуром и говядиной, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

небольшая пекинская капуста – 1 шт.

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говяжий фарш – 800 г

булгур – 100 г ​​​​​​​

лук – 100 г

морковь – 100 г ​​​​​​​

томатная паста – 50 г ​​​​​​​

кипяток – 300 мл ​​​​​​​

​​​​​​​сухой чеснок – 1/2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту залейте кипятком и оставь на 3 минуты.

2. Готовый фарш посолите, поперчите.

3. Лук порежьте кубиком и добавьте вместе с булгуром в фарш, тщательно перемешайте.

4. Морковь натрите на крупной терке и обжарь до румяности, добавьте к ней томатную пасту и влейте кипяток, посоли, поперчи, накройте крышкой, томите.

5. В капустные листья заверните начинку, переложите их в соус и готовьте 20-25 минут под крышкой.

Готовые голубцы подавайте со сметаной, можно со свежими овощами, будет очень вкусно и сытно.

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