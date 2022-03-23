Ленивые голубцы из пекинской капусты с булгуром: рецепт от фудблогера

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Голубцы из пекинской капусты

Голубцы – очень вкусное и сытное блюдо, основой которого является рис, фарш, капуста и специи. Очень часто их готовят без мяса – постные и даже без капусты.

Фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов из пекинской капусты, с булгуром и говядиной, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Рецепт ленивых голубцов

Ингредиенты:

  • небольшая пекинская капуста – 1 шт.

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  • говяжий фарш – 800 г

  • булгур – 100 г

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Булгур для начинки

  • лук – 100 г

  • морковь – 100 г

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Морковь для блюда

  • томатная паста – 50 г

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Томатный сок

  • кипяток – 300 мл

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Фарш и крупы для голубцов

  • ​​​​​​​сухой чеснок – 1/2 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту залейте кипятком и оставь на 3 минуты.

Пекинская капуста и фарш

2. Готовый фарш посолите, поперчите.

Начинка для голубцов

3. Лук порежьте кубиком и добавьте вместе с булгуром в фарш, тщательно перемешайте.

Закарпатские голубцы

4. Морковь натрите на крупной терке и обжарь до румяности, добавьте к ней томатную пасту и влейте кипяток, посоли, поперчи, накройте крышкой, томите.

Зажарка для голубцов

5. В капустные листья заверните начинку, переложите их в соус и готовьте 20-25 минут под крышкой.

Приготовление голубцов

Готовые голубцы подавайте со сметаной, можно со свежими овощами, будет очень вкусно и сытно.

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