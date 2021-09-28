Ленивые голубцы – вкусная альтернатива котлетам

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Ленивые голубцы – вкусная альтернатива котлетам

Капустные роллы, колбаса в капусте, капустные сигары – как только не называют классические голубцы в разных уголках мира. Но несмотря на разные названия, общий вкус блюда от этого отнюдь не меняется. Мягкие, сочные и ароматные они всегда остаются главным атрибутом повседневного и праздничного стола, а приготовить их – просто целое искусство. Если захотелось голубцов прямо сейчас, а времени на приготовление мало, то на помощь приходят ленивые голубцы, которые вплоть ничем не уступают традиционным.

Редакция FoodOboz подилится рецептом и секретами приготовления ленивых голубцов.

Ленивые голубцы

Ингредиенты:

  • Рис – 125 г

  • Вода – 250 мл

  • Лук – 1 шт

  • Морковь – 1 шт

  • Сливочное масло – 50-70 г

  • Капуста белокочанная – 1/2 шт

  • Фарш – 500 г

  • Кориандр – 1/2 ч. л

  • Томаты – 400 г

  • Сметана – 200 г

  • Масло – 2-3 ст. л

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Залить рис водой и отправить на огонь. Довести до кипения и варить после этого еще 5 минут. Оставить остыть 15 минут.

  2. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Капусту нашинковать.

  3. На сковороде растопить сливочное масло. Отправить жарить лук. Добавить морковь и тушить овощи несколько минут. Добавить капусту и тушить еще 5-7 минут. Посолить и поперчить.

  4. В большой миске смешать рис, фарш и зажарку. Добавить кориандр.

  5. Сформировать ленивые голубцы в форме котлет. Выложить их на противень, предварительно смазанный маслом.

  6. Приготовить соус. Для этого следует нарезать помидоры и смешать их со сметаной. Посолить соль и перец. Полученной массой полить сверху голубцы.

  7. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.

Процесс приготовления ленивых голубцов
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Секреты ленивых голубцов

  • Для того, чтобы сделать капусту мягкой, можно предварительно заморозить ее на ночь. После этого она будет иметь вид уже вареной капусты.

  • Для сочности в фарш лучше добавлять сало или любой другой жир.

  • Вместо риса некоторые хозяйки часто используют гречку или перловку, а вместо фарша – грибы. Получается некий постный вариант.

  • Так же для подчеркивания вкуса в готовый рис можно добавить одно сырое яйцо. Также это поможет голубцам лучше держать форму.

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