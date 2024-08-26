Ленивые хачапури без муки: из чего приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые хачапури без муки: из чего приготовить сытное блюдо

Домашние хачапури можно готовить из разного теста, а также из творога, тертой моцареллы. Для того, чтобы блюдо было удачным, добавьте в основу разрыхлитель.

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Как из творога приготовить хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из творога, с моцареллой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 150 г кисломолочного сыра
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 30-50 г. сулугуни/моцареллы

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавьте белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

Творог для блюда

2. Влажными руками сформируйте хачапури на пергаменте и отправьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Основа для хачапури

3. После выложите натертый сыр и запекайте еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Приготовление блюда

Подавайте с желтком, если не едите сырой, то можете его запечь!

Готовые хачапури

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