Ленивые хачапури без муки: из чего приготовить сытное блюдо
Домашние хачапури можно готовить из разного теста, а также из творога, тертой моцареллы. Для того, чтобы блюдо было удачным, добавьте в основу разрыхлитель.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из творога, с моцареллой.
Ингредиенты:
- 150 г кисломолочного сыра
- 1 яйцо
- 3 ст.л. муки
- 1/3 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 30-50 г. сулугуни/моцареллы
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавьте белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.
2. Влажными руками сформируйте хачапури на пергаменте и отправьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
3. После выложите натертый сыр и запекайте еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.
Подавайте с желтком, если не едите сырой, то можете его запечь!
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