Домашние хачапури можно готовить из разного теста, а также из творога, тертой моцареллы. Для того, чтобы блюдо было удачным, добавьте в основу разрыхлитель.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из творога, с моцареллой.

Ингредиенты:

150 г кисломолочного сыра

1 яйцо

3 ст.л. муки

1/3 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

30-50 г. сулугуни/моцареллы

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавьте белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

2. Влажными руками сформируйте хачапури на пергаменте и отправьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

3. После выложите натертый сыр и запекайте еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Подавайте с желтком, если не едите сырой, то можете его запечь!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: