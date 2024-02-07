Хачапури можно готовить не только с духовке из дрожжевого теста, но и из простого лаваша и теста фило.

Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури из теста фило, с сыром и яично-молочной заливкой.

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Ингредиенты:

6 листков теста фило

100 мл мокола

1 яйцо

50 мл масла

соль, перец

60 г сыра моцарелла

60 г твердого сыра

Способ приготовления:

1. Молоко, яйцо, масло, соль перец смешайте. Сыры натрите на грубой терке.

2. Сковороду смажьте маслом и выложите первый лист теста фило, смажьте 2 ст. л. заливки и сверху снова лист теста и заливка и так с 5 листьями, сверху посыпьте сыр, сверху выложите лист теста, заливку и подверните все края во внутрь чередуя с заливкой.

3. Готовьте на среднем огне под крышкой, обязательно обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Нарежьте и дайте немного остыть!

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