Ленивые хачапури без приготовления теста: рецепт сытного и быстрого блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые хачапури без приготовления теста: рецепт сытного и быстрого блюда для ужина

Хачапури можно готовить не только с духовке из дрожжевого теста, но и из простого лаваша и теста фило. 

Что приготовит из теста фило

Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури из теста фило, с сыром и яично-молочной заливкой. 

Рецепт хачапури
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Ингредиенты

  • 6 листков теста фило
  • 100 мл мокола
  • 1 яйцо
  • 50 мл масла
  • соль, перец
  • 60 г сыра моцарелла
  • 60 г твердого сыра

Способ приготовления: 

1. Молоко, яйцо, масло, соль перец смешайте. Сыры натрите на грубой терке.

Яично-молочная заливка

2. Сковороду смажьте маслом и выложите первый лист теста фило, смажьте 2 ст. л.  заливки и сверху снова лист теста и заливка и так с 5 листьями, сверху посыпьте сыр, сверху выложите лист теста, заливку и подверните все края во внутрь чередуя с заливкой.

Сыр для блюда

3. Готовьте на среднем огне под крышкой, обязательно обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. 

Как правильно готовить хачапури

Нарежьте и дайте немного остыть!

Готовое блюдо

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