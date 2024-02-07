Ленивые хачапури без приготовления теста: рецепт сытного и быстрого блюда для ужина
Хачапури можно готовить не только с духовке из дрожжевого теста, но и из простого лаваша и теста фило.
Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури из теста фило, с сыром и яично-молочной заливкой.
Ингредиенты:
- 6 листков теста фило
- 100 мл мокола
- 1 яйцо
- 50 мл масла
- соль, перец
- 60 г сыра моцарелла
- 60 г твердого сыра
Способ приготовления:
1. Молоко, яйцо, масло, соль перец смешайте. Сыры натрите на грубой терке.
2. Сковороду смажьте маслом и выложите первый лист теста фило, смажьте 2 ст. л. заливки и сверху снова лист теста и заливка и так с 5 листьями, сверху посыпьте сыр, сверху выложите лист теста, заливку и подверните все края во внутрь чередуя с заливкой.
3. Готовьте на среднем огне под крышкой, обязательно обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Нарежьте и дайте немного остыть!
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