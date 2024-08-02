Хачапури можно готовить не только из теста, но и без, заменив его лавашем, питой. Для начинки лучше всего использовать любой твердый сыр, соленый сыр и даже творог.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из питы, с брынзой и творогом.

Ингредиенты:

Пита – 3 шт.

Творог или фета – 300 г

Брынза – 200 г

Яйцо (желтки) – 3 шт.

Зелень

Масло для смазки

Сухой чеснок, соль, паприка или прованские травы

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с моцареллой (если хотите чтобы тянулся), фетой (но тогда пробуйте на соль) или любым твердым сыром и перемешайте в однородную пасту. Добавьте специи по вкусу.

2. Из питы достаньте середину, во внутрь выложите творожную начинку.

3. Запекайте 10 минут при 180 С. Достаем, в середину выложите желток и запекайте еще 5-10 минут.

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