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Ленивые хачапури без теста: из чего приготовить вкусное блюдо
Хачапури можно готовить не только из теста, но и без, заменив его лавашем, питой. Для начинки лучше всего использовать любой твердый сыр, соленый сыр и даже творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из питы, с брынзой и творогом.
Ингредиенты:
- Пита – 3 шт.
- Творог или фета – 300 г
- Брынза – 200 г
- Яйцо (желтки) – 3 шт.
- Зелень
- Масло для смазки
- Сухой чеснок, соль, паприка или прованские травы
Способ приготовления:
1. Творог смешайте с моцареллой (если хотите чтобы тянулся), фетой (но тогда пробуйте на соль) или любым твердым сыром и перемешайте в однородную пасту. Добавьте специи по вкусу.
2. Из питы достаньте середину, во внутрь выложите творожную начинку.
3. Запекайте 10 минут при 180 С. Достаем, в середину выложите желток и запекайте еще 5-10 минут.
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