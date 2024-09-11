Ленивые хачапури без теста: как приготовить сытное и вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые хачапури без теста: как приготовить сытное и вкусное блюдо

Домашние хачапури можно готовить из теста, а также просто из творога. Если хотите, чтобы блюдо было нежным, не жалейте твердого сыра.

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Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с творогом и твердым сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 150 г кисломолочного сыра
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 30-50 г. сулугуни/моцарелы

Способ приготовления: 

1. К кисломолочному сыру добавьте белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

Творожная основа

2. Влажными руками формируйте на пергаменте и отправьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Приготовление хачапури

3. После переложите в основу натертый сыр и запекайте еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Готовое блюдо

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