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Ленивые хачапури без теста: как приготовить сытное и вкусное блюдо
Домашние хачапури можно готовить из теста, а также просто из творога. Если хотите, чтобы блюдо было нежным, не жалейте твердого сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с творогом и твердым сыром.
Ингредиенты:
- 150 г кисломолочного сыра
- 1 яйцо
- 3 ст.л. муки
- 1/3 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 30-50 г. сулугуни/моцарелы
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавьте белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.
2. Влажными руками формируйте на пергаменте и отправьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
3. После переложите в основу натертый сыр и запекайте еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.
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