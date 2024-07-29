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Ленивые хачапури без теста за 10 минут: рецепт быстрого и сытного блюда для перекуса
Домашние хачапури можно готовить используя лаваш, а также готовить тесто из творога. Для начинки лучше всего подойдет моцарелла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении хачапури с творогом.
Ингредиенты:
- 150 г кисломолочного сыра
- 1 яйцо
- 3 ст.л. муки
- 1/3 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 30-50 г. сулугуни/моцарелы
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.
2. Влажными ручками формируем хачапури на пергаменте и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. После выкладываем во внутрь натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.
Подаем с желтком!
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