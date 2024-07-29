Домашние хачапури можно готовить используя лаваш, а также готовить тесто из творога. Для начинки лучше всего подойдет моцарелла.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении хачапури с творогом.

Ингредиенты:

150 г кисломолочного сыра

1 яйцо

3 ст.л. муки

1/3 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

30-50 г. сулугуни/моцарелы

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

2. Влажными ручками формируем хачапури на пергаменте и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. После выкладываем во внутрь натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Подаем с желтком!

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