Ленивые хачапури без теста за 10 минут: рецепт быстрого и сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Ленивые хачапури без теста за 10 минут: рецепт быстрого и сытного блюда для перекуса

Домашние хачапури можно готовить используя лаваш, а также готовить тесто из творога. Для начинки лучше всего подойдет моцарелла.

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Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении хачапури с творогом.

Идеальное хачапури с сырым желтком

Ингредиенты:

  • 150 г кисломолочного сыра
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 30-50 г. сулугуни/моцарелы

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

Основа для хачапури

2. Влажными ручками формируем хачапури на пергаменте и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. После выкладываем во внутрь натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Приготовление хачапури

Подаем с желтком!

Готовое блюдо

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