Ленивые хачапури

Домашние хачапури можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Очень важно – приготовить удачное тесто, а для того, чтобы хачапури были нежными, добавьте много сыра.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури, которые готовятся с большим количеством сыра и на сковороде.

Ингредиенты:

Для теста:

Сметана (либо йогурт греческий, либо кефир, либо мацони) – 200 г

Мука – 200-250 г (может пойти немного больше)

Сода – чуть меньше половины чайной ложки

Соль

Для начинки:

Сыр сулугуни – 450 г

Способ приготовления:

1. Для теста: просто все смешайте. Если нужно, то добавьте немного больше муки, но не берите много, тесто должно быть мягким и эластичным.

2. Сыр натрите на большую терку.

3. Тесто разделите на две части, каждую раскатайте, немного припылив мукой. Только немного, потому что мука будет гореть на сковороде. Выложите сыр, следите, чтобы не попадал на края теста, сложите и защепите края, далее немного раскатайте.

4. Жарьте на сковороде без масла на среднем огне до румяности с двух сторон.

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом и подавайте горячими!

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