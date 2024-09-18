Ленивые хачапури для перекуса: готовятся на сковороде 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ленивые хачапури для перекуса: готовятся на сковороде 10 минут

Домашние хачапури можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Очень важно – приготовить удачное тесто, а для того, чтобы хачапури были нежными, добавьте много сыра.

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Ленивые хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури, которые готовятся с большим количеством сыра и на сковороде.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сметана (либо йогурт греческий, либо кефир, либо мацони) – 200 г
  • Мука – 200-250 г (может пойти немного больше)
  • Сода – чуть меньше половины чайной ложки
  • Соль

Для начинки:

  • Сыр сулугуни – 450 г

Способ приготовления:

1. Для теста: просто все смешайте. Если нужно, то добавьте немного больше муки, но не берите много, тесто должно быть мягким и эластичным.

Тесто для блюда

2. Сыр натрите на большую терку.

Тертый сыр

3. Тесто разделите на две части, каждую раскатайте, немного припылив мукой. Только немного, потому что мука будет гореть на сковороде. Выложите сыр, следите, чтобы не попадал на края теста, сложите и защепите края, далее немного раскатайте.

Приготовление хачапури

4. Жарьте на сковороде без масла на среднем огне до румяности с двух сторон.

Сколько готовить на сковороде

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом и подавайте горячими!

Готовые хачапури

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