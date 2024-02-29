Хачапури можно готовить не только из дрожжевого теста, но еще и из лаваша, слоеного теста. Стоит отметить, что из слоеного теста блюдо получится хрустящим.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури из слоеного теста, с сыром и яйцом.

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Ингредиенты:

слоеное тесто (без дрожжевое)

сыр (моцарелла/сулугуни)

3 яйца

Способ приготовления:

1. Тесто разделите на ровные прямоугольники. Его можно хорошо раскатать.

2. Сформируйте бортики, хорошо защипните, выложите сыр во внутрь и смажьте края желтком.

3. Выпекайте 10-15 минут при 180 С.

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