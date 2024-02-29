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Ленивые хачапури из 3 ингредиентов за 10 минут: самый простой рецепт
Хачапури можно готовить не только из дрожжевого теста, но еще и из лаваша, слоеного теста. Стоит отметить, что из слоеного теста блюдо получится хрустящим.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури из слоеного теста, с сыром и яйцом.
Ингредиенты:
- слоеное тесто (без дрожжевое)
- сыр (моцарелла/сулугуни)
- 3 яйца
Способ приготовления:
1. Тесто разделите на ровные прямоугольники. Его можно хорошо раскатать.
2. Сформируйте бортики, хорошо защипните, выложите сыр во внутрь и смажьте края желтком.
3. Выпекайте 10-15 минут при 180 С.
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