Ленивые хачапури из 3 ингредиентов за 10 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые хачапури из 3 ингредиентов за 10 минут: самый простой рецепт

Хачапури можно готовить не только из дрожжевого теста, но еще и из лаваша, слоеного теста. Стоит отметить, что из слоеного теста блюдо получится хрустящим. 

Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури из слоеного теста, с сыром и яйцом. 

Рецепт хачапури
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Ингредиенты: 

  • слоеное тесто (без дрожжевое)
  • сыр (моцарелла/сулугуни)
  • 3 яйца

Способ приготовления: 

1. Тесто разделите на ровные прямоугольники. Его можно хорошо раскатать.

Тесто для блюда

2. Сформируйте бортики, хорошо защипните, выложите сыр во внутрь и смажьте края желтком. 

Приготовление хачапури

3. Выпекайте 10-15 минут при 180 С.

Готовые хачапури

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