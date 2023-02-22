Ленивые хачапури: как приготовить вкусное блюдо на сковороде
Хачапури – сытное и вкусное блюдо, которое можно очень просто приготовить дома из творога, твердого сыра и с зеленью. Очень важно правильно приготовить тесто. Его можно делать на кефире, воде, молоке, без дрожжей, но с разрыхлителем.
Кулинар Тати Чудинова поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых хачапури с сыром, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
Для теста:
- теплый кефир – 140 мл
- желток – 1 шт.
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 0,5 ч. л.
- масло – 15 мл
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 3 г
- сода – 1 г
Для начинки:
- сыр сулугуни – 180 г
- яичный белок – 1 шт.
- соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. В миске смешайте теплый кефир, яичный желток, соль, сахар, растительное масло и перемешайте до однородности.
2. Муку смешайте с содой и разрыхлителем. Понемногу влейте кефир и перемешайте, замесите тесто руками. После переложите его в миску и накройте пленкой.
3. Сыр натрите на терке, добавьте в него белок и соль, перемешайте, разделите на две части и сформируйте шарики.
4. Тесто также разделите на две части и сформируйте шарики. Накройте полотенцем на 5 минут. Раскатайте еще раз, в центр выложите сыр и закрутите, как хинкали, переверните и раскатайте скалкой до 20 см в диаметре.
5. Разогрейте сковороду и выпекайте на ней хачапури с обеих сторон под крышкой на маленьком огне.
Перед подачей нужно смазать сливочным маслом – и можно есть!
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