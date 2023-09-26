Ленивые хачапури на сковороде, которые получаются всегда удачными: рецепт блюда для тех, кто не умеет готовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
300
Хачапури в духовке

Хачапури – идеально блюдо, которое может быть прекрасной альтернативой хлеба, пиццы, пирога. Их можно готовить на сковороде и в духовке, используя несколько видом сыра, а для начинки еще можно брать бекон, колбасу, зелень, грибы. 

Хачапури с желтком

Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом вкусных, ленивых хачапури с сыром сулугуни и жареным беконом, которые готовятся на сковороде. 

Рецепт хачапури
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Ингредиенты: 

  • мука – 300 г
  • кефир – 400 мл
  • куриные яйца – 2 шт. 
  • разрыхлитель – 3 г
  • сулугуни – 300 г
  • соль, перец –  по вкусу 

По желанию в начинку:

  • шкварки, колбаса, зелень или ветчина

Способ приготовления: 

1. Порежьте бекон мелко, обжарьте. 

Бекон для начинки

2. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте кефир, яйца, перемешайте, туда же тертый сыр, соль, перец. 

Тесто для блюда

3. Разогрейте сковороду, вылейте порционно тесто, хорошо разровняйте.

Сколько жарить хачапури на сковороде

4. Обжарьте с двух сторон на сливочном масле под крышкой, на среднем огне, по 4-5 минут.

Готовые хачапури

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