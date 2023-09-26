Хачапури – идеально блюдо, которое может быть прекрасной альтернативой хлеба, пиццы, пирога. Их можно готовить на сковороде и в духовке, используя несколько видом сыра, а для начинки еще можно брать бекон, колбасу, зелень, грибы.

Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом вкусных, ленивых хачапури с сыром сулугуни и жареным беконом, которые готовятся на сковороде.

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Ингредиенты:

мука – 300 г

кефир – 400 мл

куриные яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 3 г

сулугуни – 300 г

соль, перец – по вкусу

По желанию в начинку:

шкварки, колбаса, зелень или ветчина

Способ приготовления:

1. Порежьте бекон мелко, обжарьте.

2. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте кефир, яйца, перемешайте, туда же тертый сыр, соль, перец.

3. Разогрейте сковороду, вылейте порционно тесто, хорошо разровняйте.

4. Обжарьте с двух сторон на сливочном масле под крышкой, на среднем огне, по 4-5 минут.

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