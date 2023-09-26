Ленивые хачапури на сковороде, которые получаются всегда удачными: рецепт блюда для тех, кто не умеет готовить
Хачапури – идеально блюдо, которое может быть прекрасной альтернативой хлеба, пиццы, пирога. Их можно готовить на сковороде и в духовке, используя несколько видом сыра, а для начинки еще можно брать бекон, колбасу, зелень, грибы.
Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом вкусных, ленивых хачапури с сыром сулугуни и жареным беконом, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- мука – 300 г
- кефир – 400 мл
- куриные яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 3 г
- сулугуни – 300 г
- соль, перец – по вкусу
По желанию в начинку:
- шкварки, колбаса, зелень или ветчина
Способ приготовления:
1. Порежьте бекон мелко, обжарьте.
2. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте кефир, яйца, перемешайте, туда же тертый сыр, соль, перец.
3. Разогрейте сковороду, вылейте порционно тесто, хорошо разровняйте.
4. Обжарьте с двух сторон на сливочном масле под крышкой, на среднем огне, по 4-5 минут.
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