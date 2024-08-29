Ленивые хачапури на сковороде: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые хачапури на сковороде: рецепт сытного блюда для перекуса

Домашние хачапури не обязательно готовить в духовке, для этого также идеально подойдет и сковорода. Для начинки возьмите побольше сыра, он придаст блюду очень нежного вкуса.

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Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с тертой моцареллой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 300 мл кефира
  • 2 яйца
  • масло 3 ст.л.
  • 350 г муки
  • соль
  • сыр моцарелла/сулугуни

Способ приготовления: 

1. Тесто: в миске смешайте кефир, яйцо, соль, масло и муку, перемешайте.

Приготовление теста

2. Для начинки: натрите сыр, чем больше – тем лучше. Разбейте туда яйцо, перемешайте.

Начинка из сыра

3. Тесто и начинку разделите на 4 части. Немножко раскатайте, во внутрь выложите шарик из сыра, еще раз раскатайте и переложите на сковороду, жарьте с обеих сторон по 5-7 минут.

Приготовление хачапури

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!

Готовые хачапури

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