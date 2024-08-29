Домашние хачапури не обязательно готовить в духовке, для этого также идеально подойдет и сковорода. Для начинки возьмите побольше сыра, он придаст блюду очень нежного вкуса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с тертой моцареллой.

Ингредиенты:

300 мл кефира

2 яйца

масло 3 ст.л.

350 г муки

соль

сыр моцарелла/сулугуни

Способ приготовления:

1. Тесто: в миске смешайте кефир, яйцо, соль, масло и муку, перемешайте.

2. Для начинки: натрите сыр, чем больше – тем лучше. Разбейте туда яйцо, перемешайте.

3. Тесто и начинку разделите на 4 части. Немножко раскатайте, во внутрь выложите шарик из сыра, еще раз раскатайте и переложите на сковороду, жарьте с обеих сторон по 5-7 минут.

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!

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