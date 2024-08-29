Ленивые хачапури на сковороде: рецепт сытного блюда для перекуса
Домашние хачапури не обязательно готовить в духовке, для этого также идеально подойдет и сковорода. Для начинки возьмите побольше сыра, он придаст блюду очень нежного вкуса.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с тертой моцареллой.
Ингредиенты:
- 300 мл кефира
- 2 яйца
- масло 3 ст.л.
- 350 г муки
- соль
- сыр моцарелла/сулугуни
Способ приготовления:
1. Тесто: в миске смешайте кефир, яйцо, соль, масло и муку, перемешайте.
2. Для начинки: натрите сыр, чем больше – тем лучше. Разбейте туда яйцо, перемешайте.
3. Тесто и начинку разделите на 4 части. Немножко раскатайте, во внутрь выложите шарик из сыра, еще раз раскатайте и переложите на сковороду, жарьте с обеих сторон по 5-7 минут.
Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!
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