Хачапури – очень сытное и вкусно блюдо, основа которого – тесто, а для начинки можно использовать твердый сыр, творог, моцареллу, фету, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и ленивых хачапури с сыром, которые очень быстро готовятся на сковороде.

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Ингредиенты:

Тесто:

Мука – 500 г

Кефир – 300 мл

Яйцо – 1 шт.

Масло – 3 ст. л.

Разрыхлитель – 1 пакетик (10г)

Начинка:

Кисломолочный творог – 250 г

Твердый творог – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Укроп, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Добавьте в муку разрыхлитель.

2. В кефир добавьте яйцо, масло, перемешайте и влейте смесь в муку.

3. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте в миске подойти.

4. Творог смешайте с тертым сыром, добавьте яйцо, зелень и специи.

5. Порежьте и раскатайте тесто, во внутрь положите начинку, и соберите края, раскатайте.

6. Пожарьте на сковороде с двух сторон.

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