Ленивые хачапури на сковороде с сыром: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ленивые хачапури на сковороде с сыром: готовятся 10 минут

Хачапури – очень сытное и вкусно блюдо, основа которого – тесто, а для начинки можно использовать твердый сыр, творог, моцареллу, фету, зелень.

Хачапури с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и ленивых хачапури с сыром, которые очень быстро готовятся на сковороде.

Рецепт хачапури
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Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука – 500 г
  • Кефир – 300 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло – 3 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 пакетик (10г)

Начинка:

  • Кисломолочный творог – 250 г
  • Твердый творог – 150 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Укроп, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Добавьте в муку разрыхлитель.

Мука с разрыхлителем

2. В кефир добавьте яйцо, масло, перемешайте и влейте смесь в муку.

Кефир для теста

3. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте в миске подойти.

Готовое тесто

4. Творог смешайте с тертым сыром, добавьте яйцо, зелень и специи.

Начинка для хачапури

5. Порежьте и раскатайте тесто, во внутрь положите начинку, и соберите края, раскатайте.

Как правильно готовить хачапури

6. Пожарьте на сковороде с двух сторон.

Готовые хачапури

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