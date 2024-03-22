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Ленивые хачапури на сковороде с сыром: готовятся 10 минут
Хачапури – очень сытное и вкусно блюдо, основа которого – тесто, а для начинки можно использовать твердый сыр, творог, моцареллу, фету, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и ленивых хачапури с сыром, которые очень быстро готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
Тесто:
- Мука – 500 г
- Кефир – 300 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Масло – 3 ст. л.
- Разрыхлитель – 1 пакетик (10г)
Начинка:
- Кисломолочный творог – 250 г
- Твердый творог – 150 г
- Яйцо – 1 шт.
- Укроп, соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Добавьте в муку разрыхлитель.
2. В кефир добавьте яйцо, масло, перемешайте и влейте смесь в муку.
3. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте в миске подойти.
4. Творог смешайте с тертым сыром, добавьте яйцо, зелень и специи.
5. Порежьте и раскатайте тесто, во внутрь положите начинку, и соберите края, раскатайте.
6. Пожарьте на сковороде с двух сторон.
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