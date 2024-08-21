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Ленивые хачапури на сковороде: тесто готовить не нужно
Домашние хачапури можно готовить в духовке и просто на сковороде. Стоит отметить, что основу можно готовить даже без муки, используя творог, тертый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ленивого хачапури из творога, с твердым сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный 5% – 200 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Мука – 40 г.
- Сыр твердый – 50 г
- Сода – 1/2 ч. л.
- Соль, перец, укроп – по вкусу
- Зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. К сыру добавьте яйцо, сметану и соду, тщательно перемешайте.
2. Добавьте муку, тертый творог, зелень, соль и перец, перемешайте.
3. Выложите смесь на сковороду, жарьте с двух сторон под крышкой на медленном огне до готовности.
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