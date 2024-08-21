Домашние хачапури можно готовить в духовке и просто на сковороде. Стоит отметить, что основу можно готовить даже без муки, используя творог, тертый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ленивого хачапури из творога, с твердым сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный 5% – 200 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука – 40 г.

Сыр твердый – 50 г

Сода – 1/2 ч. л.

Соль, перец, укроп – по вкусу

Зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. К сыру добавьте яйцо, сметану и соду, тщательно перемешайте.

2. Добавьте муку, тертый творог, зелень, соль и перец, перемешайте.

3. Выложите смесь на сковороду, жарьте с двух сторон под крышкой на медленном огне до готовности.

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