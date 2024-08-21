Ленивые хачапури на сковороде: тесто готовить не нужно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3
Ленивые хачапури на сковороде: тесто готовить не нужно

Домашние хачапури можно готовить в духовке и просто на сковороде. Стоит отметить, что основу можно готовить даже без муки, используя творог, тертый сыр. 

Видео дня
Идеальный хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ленивого хачапури из творога, с твердым сыром и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Сыр кисломолочный 5% – 200 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука – 40 г.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Соль, перец, укроп – по вкусу
  • Зелень – по желанию

Способ приготовления: 

1. К сыру добавьте яйцо, сметану и соду, тщательно перемешайте. 

Начинка для блюда

2. Добавьте муку, тертый творог, зелень, соль и перец, перемешайте. 

Приготовление блюда

3. Выложите смесь на сковороду, жарьте с двух сторон под крышкой на медленном огне до готовности.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты