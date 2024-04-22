Хачапури можно готовить с разным сыром, даже творогом и зеленью. Стоит отметить, что хачапури можно делать не только в духовке, но и на сковороде. Очень важно – сделать удачное тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с сыром, творогом и зеленью.

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Ингредиенты:

мука – 330 г

молоко – 220 мл

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

сода – 1 ч. л.+уксус 1 ч. л.

масло – 2 ст. л.

творог – 300 г + 1 яйцо + зелень

Способ приготовления:

1. Тесто: к молоку комнатной температуры добавьте соль, сахар, растительное масло, а также соду, гашеную уксусом и все перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое, однородное эластичное тесто.

2. Накройте его и отложите на 10 минут.

3. Начинка: натрите сыр на мелкую терку и туда же добавьте немного кисломолочного сыра. Нарежьте любимую зелень и добавьте яйцо, все перемешайте.

4. Тесто разделите на 4 равные части и скатайте из них шарики. Каждый шарик раскатайте, выложите начинку и защепите сверху. Аккуратно скалкой для теста раскатайте этот шарик по диаметру вашей сковородки.

5. На маленьком огне без добавления масла выпекайте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Обязательно это сделайте под крышкой.

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!

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