Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут: рецепт самого удачного теста
Хачапури можно готовить с разным сыром, даже творогом и зеленью. Стоит отметить, что хачапури можно делать не только в духовке, но и на сковороде. Очень важно – сделать удачное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с сыром, творогом и зеленью.
Ингредиенты:
- мука – 330 г
- молоко – 220 мл
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- сода – 1 ч. л.+уксус 1 ч. л.
- масло – 2 ст. л.
- творог – 300 г + 1 яйцо + зелень
Способ приготовления:
1. Тесто: к молоку комнатной температуры добавьте соль, сахар, растительное масло, а также соду, гашеную уксусом и все перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое, однородное эластичное тесто.
2. Накройте его и отложите на 10 минут.
3. Начинка: натрите сыр на мелкую терку и туда же добавьте немного кисломолочного сыра. Нарежьте любимую зелень и добавьте яйцо, все перемешайте.
4. Тесто разделите на 4 равные части и скатайте из них шарики. Каждый шарик раскатайте, выложите начинку и защепите сверху. Аккуратно скалкой для теста раскатайте этот шарик по диаметру вашей сковородки.
5. На маленьком огне без добавления масла выпекайте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Обязательно это сделайте под крышкой.
Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!
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