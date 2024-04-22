Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут: рецепт самого удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
381
Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут: рецепт самого удачного теста

Хачапури можно готовить с разным сыром, даже творогом и зеленью. Стоит отметить, что хачапури можно делать не только в духовке, но и на сковороде. Очень важно – сделать удачное тесто. 

С чем приготовить хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с сыром, творогом и зеленью. 

Рецепт хачапури
Видео дня

Ингредиенты: 

  • мука – 330 г
  • молоко – 220 мл
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • сода – 1 ч. л.+уксус 1 ч. л.
  • масло – 2 ст. л.
  • творог – 300 г + 1 яйцо + зелень

Способ приготовления: 

1. Тесто: к молоку комнатной температуры добавьте соль, сахар, растительное масло, а также соду, гашеную уксусом и все перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое, однородное эластичное тесто.

Приготовление теста

2. Накройте его и отложите на 10 минут.

Готовое тесто для хачапури

3. Начинка: натрите сыр на мелкую терку и туда же добавьте немного кисломолочного сыра. Нарежьте любимую зелень и добавьте яйцо, все перемешайте.

Начинка для блюда

4. Тесто разделите на 4 равные части и скатайте из них шарики. Каждый шарик раскатайте, выложите начинку и защепите сверху. Аккуратно скалкой для теста раскатайте этот шарик по диаметру вашей сковородки.

Приготовление блюда

5. На маленьком огне без добавления масла выпекайте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Обязательно это сделайте под крышкой.

Как готовить хачапури на сковороде

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!

Готовые хачапури

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты