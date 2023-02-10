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Ленивые хачапури по-аджарски за 10 минут: простой рецепт
Домашние хачапури – идеальная альтернатива пирогам, пиццам и даже хлебу. Готовить их можно с начинкой и без. А также из слоеного теста и на сковороде.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных, ленивых хачапури по-аджарски, основа которых – слоеное тесто.
Ингредиенты:
- Слоеное дрожжевое тесто – 1 пласт
- Творог – 150 г
- Яйцо – 1 для начинки
- Яйцо – 1 для смазывания
Способ приготовления:
1. Тесто порежьте одинаковыми кусками. Сделайте надрезы вдоль краев, сверните бортики друг на друга формируя челнок.
2. Слегка прижмите тесто, наколите дно вилкой, смажьте яйцом и выложите творог, запекайте 10-12 минут при 180 С.
3. Далее добавьте желток и снова отправьте в духовку на 2 минуты.
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