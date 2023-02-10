Ленивые хачапури по-аджарски за 10 минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
5,6 т.
Домашние ленивые хачапури на сковороде

Домашние хачапури – идеальная альтернатива пирогам, пиццам и даже хлебу. Готовить их можно с начинкой и без. А также из слоеного теста и на сковороде. 

Тесто на хачапури

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных, ленивых хачапури по-аджарски, основа которых – слоеное тесто. 

Рецепт хачапури
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Ингредиенты:

  • Слоеное дрожжевое тесто – 1 пласт
  • Творог – 150 г
  • Яйцо – 1 для начинки
  • Яйцо – 1 для смазывания

Способ приготовления:

1. Тесто порежьте одинаковыми кусками. Сделайте надрезы вдоль краев, сверните бортики друг на друга формируя челнок.

Слоеное тесто для блюда

2. Слегка прижмите тесто, наколите дно вилкой, смажьте яйцом и выложите творог, запекайте 10-12 минут при 180 С. 

Приготовление хачапури

3. Далее добавьте желток и снова отправьте в духовку на 2 минуты.

Готовое блюдо

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