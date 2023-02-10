Домашние хачапури – идеальная альтернатива пирогам, пиццам и даже хлебу. Готовить их можно с начинкой и без. А также из слоеного теста и на сковороде.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных, ленивых хачапури по-аджарски, основа которых – слоеное тесто.

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Ингредиенты:

Слоеное дрожжевое тесто – 1 пласт

Творог – 150 г

Яйцо – 1 для начинки

Яйцо – 1 для смазывания

Способ приготовления:

1. Тесто порежьте одинаковыми кусками. Сделайте надрезы вдоль краев, сверните бортики друг на друга формируя челнок.

2. Слегка прижмите тесто, наколите дно вилкой, смажьте яйцом и выложите творог, запекайте 10-12 минут при 180 С.

3. Далее добавьте желток и снова отправьте в духовку на 2 минуты.

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