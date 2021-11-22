Ленивые хачапури с неожиданным ингредиентом: сможет приготовить каждый
Хачапури считается настоящим деликатесом грузинской кухни. Блюдо представляет собой хлебную лепешку с сырной начинкой. Очень часто используют несколько видов сыра одновременно и сочетают с сырым яйцом, что придает хачапури еще большую неповторимость.
Если вдруг сомневаетесь, что хачапури не выйдет с первого раза – начните с более легкой версии и приготовьте ленивые хачапури. Начинку можно дополнить фаршем.
Рецептом ленивых хачапури поделилась фудблогер bohdanaklimenko. Опубликовано в Instagram.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
Листья лаваша – 8 шт
Фарш – 0,5 кг
Лук – 1 шт
Твердый сыр – 100 г
Яйца – 1 шт
Специи
Соль
Кунжут
Способ приготовления:
1. Для начала нужно взбить яйцо и помазать им края каждого листа лаваша.
2. Лук нарезать кубиком, сыр натереть на терке.
3. К фаршу добавить лук, специи и соль.
4. На одну сторону лаваша выложить фарш, посыпать творогом. Закрыть лаваш со всех сторон.
5. Помазать верх хачапури яйцом и посыпать кунжутом. Поставить в духовку и выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
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