Ленивые хачапури с неожиданным ингредиентом: сможет приготовить каждый

Хачапури считается настоящим деликатесом грузинской кухни. Блюдо представляет собой хлебную лепешку с сырной начинкой. Очень часто используют несколько видов сыра одновременно и сочетают с сырым яйцом, что придает хачапури еще большую неповторимость.

Если вдруг сомневаетесь, что хачапури не выйдет с первого раза – начните с более легкой версии и приготовьте ленивые хачапури. Начинку можно дополнить фаршем.

Рецептом ленивых хачапури поделилась фудблогер bohdanaklimenko. Опубликовано в Instagram.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

Листья лаваша – 8 шт

Фарш – 0,5 кг

Лук – 1 шт

Твердый сыр – 100 г

Яйца – 1 шт

Специи

Соль

Кунжут

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно взбить яйцо и помазать им края каждого листа лаваша.

2. Лук нарезать кубиком, сыр натереть на терке.

3. К фаршу добавить лук, специи и соль.

4. На одну сторону лаваша выложить фарш, посыпать творогом. Закрыть лаваш со всех сторон.

5. Помазать верх хачапури яйцом и посыпать кунжутом. Поставить в духовку и выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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