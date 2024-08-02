Вкусные блины можно приготовить из сезонных кабачков. Они отлично прожариваются и не горят на сковородке. Внутрь можно положить бюджетную начинку из ветчины и сыра – получится очень сытно.

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Идея приготовления кабачковых блинов с начинкой опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Тесто выходит очень нежным.

Ингредиенты:

кабачки – 500 г

мука – 100 г

яйца куриные – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

лук зеленый, соль, перец – по вкусу

ветчина из индейки/курятины (или вареное филе) – 100 г

сыр твердый – 60 г

Способ приготовления:

1. Кабачки измельчить на терке.

2. Посолить, бросить на 5 минут, отжать.

3. Добавить муку, яйцо, соль и перец.

4. Тщательно перемешать.

5. Сыр, ветчину и чеснок измельчить на терке, добавить мелко нарезанный лук, перемешать.

6. На разогретую сковороду выложить 2 ст.л. теста, сформовать блинчик.

7. Подождите, когда верхняя часть схватится.

8. Выложить начинку, сложить вдвое, скрепить края.

9. Жарить с обеих сторон до золотистости.

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