Ленивые кабачковые блины с начинкой: как приготовить сытное летнее блюдо
Вкусные блины можно приготовить из сезонных кабачков. Они отлично прожариваются и не горят на сковородке. Внутрь можно положить бюджетную начинку из ветчины и сыра – получится очень сытно.
Идея приготовления кабачковых блинов с начинкой опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Тесто выходит очень нежным.
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г
- мука – 100 г
- яйца куриные – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- лук зеленый, соль, перец – по вкусу
- ветчина из индейки/курятины (или вареное филе) – 100 г
- сыр твердый – 60 г
Способ приготовления:
1. Кабачки измельчить на терке.
2. Посолить, бросить на 5 минут, отжать.
3. Добавить муку, яйцо, соль и перец.
4. Тщательно перемешать.
5. Сыр, ветчину и чеснок измельчить на терке, добавить мелко нарезанный лук, перемешать.
6. На разогретую сковороду выложить 2 ст.л. теста, сформовать блинчик.
7. Подождите, когда верхняя часть схватится.
8. Выложить начинку, сложить вдвое, скрепить края.
9. Жарить с обеих сторон до золотистости.
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