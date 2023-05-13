Для того, чтобы сделать традиционные картофельные зразы, нужно отдельно формировать каждое изделие и жарить на сковороде. Этот процесс занимает достаточно много времени. Если вам нужно приготовить блюдо быстро – сделайте картофельный рулет.

Идея приготовления ленивых картофельных зраз в виде рулета опубликована на странице известного украинского шеф-повара Татьяны Литвиновой (tanita_litvinova) в Instagram. Начинка просто заворачивается в картофельное тесто, и все это запекается не больше 30 минут.

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Ингредиенты:

картофель – 700 г

мясо – 500 г

лавровый лист – 1 шт.

лук – 1 шт.

мука – 1-2 ст.л.

лук репчатый – 100 г

молоко – 3 ст.л.

2 яйца

масло для смазки рук

сулугуни – 150-200 г

укроп/петрушка – 50 г

соль/перец – 1/2 ч.л.

кунжут – щепотка

Способ приготовления:

1. Сварить или запечь картофель в мундире. Сварить мясо.

2. Лук приготовить под крышкой из 2 ст.л. масла и воды.

3. Перекрутите картофель через мясорубку. Соединить с зеленью укропа, яйцом, мукой, солью и перцем.

4. Перекрутить в мясорубке отварное мясо с зеленью петрушки, луком и соединить со специями.

5. Пергамент смазать растительным маслом.

6. Положить слой картофеля на пергамент.

7. Сверху выложить мясо и затем по центру кусочки сулугуни.

8. С помощью пергамента закрутить рулет. Смазать сверху молоком в присыпанном кунжутом.

9. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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