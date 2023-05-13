Ленивые картофельные зразы с мясом в виде рулета: идеей поделилась Татьяна Литвинова
Для того, чтобы сделать традиционные картофельные зразы, нужно отдельно формировать каждое изделие и жарить на сковороде. Этот процесс занимает достаточно много времени. Если вам нужно приготовить блюдо быстро – сделайте картофельный рулет.
Идея приготовления ленивых картофельных зраз в виде рулета опубликована на странице известного украинского шеф-повара Татьяны Литвиновой (tanita_litvinova) в Instagram. Начинка просто заворачивается в картофельное тесто, и все это запекается не больше 30 минут.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- мясо – 500 г
- лавровый лист – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- мука – 1-2 ст.л.
- лук репчатый – 100 г
- молоко – 3 ст.л.
- 2 яйца
- масло для смазки рук
- сулугуни – 150-200 г
- укроп/петрушка – 50 г
- соль/перец – 1/2 ч.л.
- кунжут – щепотка
Способ приготовления:
1. Сварить или запечь картофель в мундире. Сварить мясо.
2. Лук приготовить под крышкой из 2 ст.л. масла и воды.
3. Перекрутите картофель через мясорубку. Соединить с зеленью укропа, яйцом, мукой, солью и перцем.
4. Перекрутить в мясорубке отварное мясо с зеленью петрушки, луком и соединить со специями.
5. Пергамент смазать растительным маслом.
6. Положить слой картофеля на пергамент.
7. Сверху выложить мясо и затем по центру кусочки сулугуни.
8. С помощью пергамента закрутить рулет. Смазать сверху молоком в присыпанном кунжутом.
9. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут.
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