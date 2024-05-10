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Ленивые конвертики из лаваша, с сыром и зеленью: готовятся 10 минут
Из лаваша можно готовить полезные чипсы, вкусные закусочные рулеты, а также сладкие пироги и даже салаты. Но, чаще всего из лаваша готовят закусочные рулеты с сыром и зеленью.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тертым сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Сливочный плавленый сыр
- Сыр "Сулугуни"
- Укроп
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, зелень измельчите, смешайте.
2. Лаваш порежьте кусками, смажьте сливочным сыром, сверху присыпьте сыром с зеленью.
3. Сверните "конвертиком" и готовьте на мангале или сковороде-гриль.
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