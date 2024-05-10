Ленивые конвертики из лаваша, с сыром и зеленью: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые конвертики из лаваша, с сыром и зеленью: готовятся 10 минут

Из лаваша можно готовить полезные чипсы, вкусные закусочные рулеты, а также сладкие пироги и даже салаты. Но, чаще всего из лаваша готовят закусочные рулеты с сыром и зеленью.

Конвертики из лаваша с сыром

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тертым сыром и зеленью. 

Рецепт блюда из лаваша
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Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Сливочный плавленый сыр
  • Сыр "Сулугуни"
  • Укроп

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, зелень измельчите, смешайте. 

Начинка для блюда

2. Лаваш порежьте кусками, смажьте сливочным сыром, сверху присыпьте сыром с зеленью.

Приготовление закуски

3. Сверните "конвертиком" и готовьте на мангале или сковороде-гриль.

Готовое блюдо

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