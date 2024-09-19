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Ленивые "конвертики" из лаваша с вкусной начинкой: рецепт блюда для перекуса
Из лаваша можно приготовить очень сытные и вкусные закуски, пироги, даже десерты. Еще идеальным блюдом для перекуса будут "конвертики" с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных конвертиков из лаваша, с начинкой из сыра и ветчины.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Сыр
- Ветчина
- Помидор
- Зелень
- Можно майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте лаваш на длинные полоски.
2. Порежьте ветчину, помидоры кубиком, зелень измельчите. Сыр натрите и все смешайте.
3. Выложите начинку на лаваш, сверните "консертиком".
4. Пожарьте конвертики на сковороде до золотистости.
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