Из лаваша можно приготовить очень сытные и вкусные закуски, пироги, даже десерты. Еще идеальным блюдом для перекуса будут "конвертики" с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных конвертиков из лаваша, с начинкой из сыра и ветчины.

Ингредиенты:

Лаваш

Сыр

Ветчина

Помидор

Зелень

Можно майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте лаваш на длинные полоски.

2. Порежьте ветчину, помидоры кубиком, зелень измельчите. Сыр натрите и все смешайте.

3. Выложите начинку на лаваш, сверните "консертиком".

4. Пожарьте конвертики на сковороде до золотистости.

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