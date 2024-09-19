Ленивые "конвертики" из лаваша с вкусной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Ленивые 'конвертики' из лаваша с вкусной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Из лаваша можно приготовить очень сытные и вкусные закуски, пироги, даже десерты. Еще идеальным блюдом для перекуса будут "конвертики" с разными начинками.

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Вкусные конвертики из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных конвертиков из лаваша, с начинкой из сыра и ветчины.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Сыр
  • Ветчина
  • Помидор
  • Зелень
  • Можно майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте лаваш на длинные полоски.

Лаваш для блюда

2. Порежьте ветчину, помидоры кубиком, зелень измельчите. Сыр натрите и все смешайте.

Начинка для блюда

3. Выложите начинку на лаваш, сверните "консертиком".

Сколько готовить закуску

4. Пожарьте конвертики на сковороде до золотистости.

Готовое блюдо

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