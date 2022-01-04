Ленивые манты на сковороде: как быстро приготовить блюдо без специальной посуды

Манты – традиционное блюдо народов Центральной Азии. Готовится из мяса и теста. Главным секретом нежного и сочного вкуса является специальная посуда – мантоварка. Но такой кулинарный шедевр также можно приготовить в обычной сковороде по очень простой технологии – вкус не отличить.

Идея опубликована на странице recepti.good в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 400 г

теплая вода – 100 мл

яйца – 2 шт

соль – 0.5 ч.л

Ингредиенты для начинки:

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фарш говяжий – 500 г

лук – 1 шт

вода – 100 мл

соль и специи – по вкусу (черный перец, хмели сунели)

Ингредиенты для овощной подливки:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

помидоры – 1 шт

болгарский перец – 1-2 шт

томатная паста – 2 ст л

соль и специи по вкусу

растительное или оливковое масло для жарки

вода – 200-300 мл

. Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для теста и оставьте на 20 минут.

2. Соединить измельченный лук с фаршем, водой и специями.

3. Лук обжаривать 2 минуты, добавить морковь, обжарить еще 3 минуты. Добавить помидор, болгарский перец, готовить 5 минут.

4. Добавить томатную пасту, соль/специи, жарить еще 3 минуты.

5. Рабочую поверхность присыпать мукой, тесто хорошо перемешать и раскатать в тонкий пласт. Обрезать края теста, чтобы получился прямоугольник. Порезать на квадратики.

6. Выложить начинку, слепить манты.

7. Готовые изделия поместить на овощную подушку, добавить воды, накрыть крышкой и тушить до готовности.

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