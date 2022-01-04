Ленивые манты на сковороде: как быстро приготовить блюдо без специальной посуды
Манты – традиционное блюдо народов Центральной Азии. Готовится из мяса и теста. Главным секретом нежного и сочного вкуса является специальная посуда – мантоварка. Но такой кулинарный шедевр также можно приготовить в обычной сковороде по очень простой технологии – вкус не отличить.
Идея опубликована на странице recepti.good в Instagram.
Ингредиенты для теста:
мука – 400 г
теплая вода – 100 мл
яйца – 2 шт
соль – 0.5 ч.л
Ингредиенты для начинки:
фарш говяжий – 500 г
лук – 1 шт
вода – 100 мл
соль и специи – по вкусу (черный перец, хмели сунели)
Ингредиенты для овощной подливки:
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
помидоры – 1 шт
болгарский перец – 1-2 шт
томатная паста – 2 ст л
соль и специи по вкусу
растительное или оливковое масло для жарки
вода – 200-300 мл
. Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты для теста и оставьте на 20 минут.
2. Соединить измельченный лук с фаршем, водой и специями.
3. Лук обжаривать 2 минуты, добавить морковь, обжарить еще 3 минуты. Добавить помидор, болгарский перец, готовить 5 минут.
4. Добавить томатную пасту, соль/специи, жарить еще 3 минуты.
5. Рабочую поверхность присыпать мукой, тесто хорошо перемешать и раскатать в тонкий пласт. Обрезать края теста, чтобы получился прямоугольник. Порезать на квадратики.
6. Выложить начинку, слепить манты.
7. Готовые изделия поместить на овощную подушку, добавить воды, накрыть крышкой и тушить до готовности.
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