Ленивые манты на сковороде: как быстро приготовить блюдо без специальной посуды

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ленивые манты на сковороде: как быстро приготовить блюдо без специальной посуды

Манты – традиционное блюдо народов Центральной Азии. Готовится из мяса и теста. Главным секретом нежного и сочного вкуса является специальная посуда – мантоварка. Но такой кулинарный шедевр также можно приготовить в обычной сковороде по очень простой технологии – вкус не отличить.

Идея опубликована на странице recepti.good в Instagram.

Манты на сковороде – простой рецепт

Ингредиенты для теста:

  • мука – 400 г

  • теплая вода – 100 мл

  • яйца – 2 шт

  • соль – 0.5 ч.л

Ингредиенты для начинки:

Ингредиенты для начинки
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  • фарш говяжий – 500 г

  • лук – 1 шт

  • вода – 100 мл

  • соль и специи – по вкусу (черный перец, хмели сунели)

Ингредиенты для овощной подливки:

  • лук – 1 шт

  • морковь – 1 шт

  • помидоры – 1 шт

  • болгарский перец – 1-2 шт

  • томатная паста – 2 ст л

  • соль и специи по вкусу

  • растительное или оливковое масло для жарки

  • вода – 200-300 мл

. Способ приготовления:

Технология приготовления блюда

1. Смешать все ингредиенты для теста и оставьте на 20 минут.

2. Соединить измельченный лук с фаршем, водой и специями.

3. Лук обжаривать 2 минуты, добавить морковь, обжарить еще 3 минуты. Добавить помидор, болгарский перец, готовить 5 минут.

4. Добавить томатную пасту, соль/специи, жарить еще 3 минуты.

5. Рабочую поверхность присыпать мукой, тесто хорошо перемешать и раскатать в тонкий пласт. Обрезать края теста, чтобы получился прямоугольник. Порезать на квадратики.

Как подают манты в ресторанах

6. Выложить начинку, слепить манты.

7. Готовые изделия поместить на овощную подушку, добавить воды, накрыть крышкой и тушить до готовности.

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