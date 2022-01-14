Ленивые пельмени в томатном соке: невероятно вкусное блюдо

Это блюдо называют по-разному. В интернете достаточно много под разными названиями.

Я же помню, как пах бабушки Назик дом в Тбилиси, когда она нам готовила, казалось бы самое вкусное блюдо:

Тесто

Мука+вода+щепотка соли.

Тут банально мягкое хорошо раскатываемое тесто, которое нужно раскатать 0,2-0,3 см в длинную шириной 20 см полоску.

Фарш

Фарш домашний 1 кг (30% говядина 70% свинина).

Лук репчатый 200 грамм.

Сухие, орегано, розмарин, тимьян, по вкусу.

Свежая петрушка и базилик или кинза, если любите.

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Соль, перец, чеснок, перец душистый, кориандр, мускатный орех все по щепотке!

Раскатали тесто, разложили равномерно фарш, скрутили в рулет и нарезали по 5-6 см "розочки".

На дно, растительное масло, выложили розочки не туго друг к другу, свободно, так как они немного подрастут.

Заливаем помидорами в собственном соку или томатным соком.

Варить на медленном огне, после закипания 1 час.

Периодически прокручивая сковороду создавая давление, чтобы сместить их с места, чтобы не прилипло.

Добавляйте кипячённой горячей воды, если будет мало сока.

И помните – от аромата фарша зависит вкус блюда!

Время приготовления 2 часа.

Приятного аппетита!