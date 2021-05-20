Ленивые пироги на скорую руку: 3 простых рецепта

Если вам хочется сделать пирог, особенно сейчас, когда начинается сезон овощей и ягод, выберите что-то очень простое и легкое. Таким вариантом как раз может стать ленивый пирог, который просто элементарен в приготовлении.
Редакция FoodOboz подобрала для вас 3 легких рецепта ленивых пирогов с начинками.
1. Пирог с капустой
Ингредиенты:
мука – 300 г
яйца – 3 шт.
кефир – 300 мл
соль – 2 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
сода – 1 ч. л.
растительное масло – 50 мл
капуста – 400 г
морковь – 4 шт.
зелень – 1 пучок
Способ приготовления:
Сначала хорошо нашинкуйте капусту, посолите и хорошо разомните руками, натрите на терке морковь, измельчите зелень и добавьте туда же.
В большой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте соду, кефир и все хорошо перемешайте.
Влейте растительное масло и добавьте муку и аккуратно перемешайте до однородной массы.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, посыпьте мукой и влейте часть теста, сверху выложите капусту и влейте вставшее тесто, можно присыпать кунжутом.
Отправляем запекаться на 40 минут при 180 С.
2. Пирог с брокколи и курицей
Ингредиенты:
мука – 250 г
яйца – 3 шт.
сливочное масло – 70 г
сливки – 200 мл
разрыхлитель – 10 г
растительное масло – 2 ст. л.
брокколи – 200 г
курица – 300 г
лук – 1-2 шт.
твердый сыр – 100-150 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Муку смешайте с разрыхлителем и солью, добавьте сливочное масло и хорошо разомните до образования крошки.
В масляно-мучную смесь влейте сливки и очень быстро замесите тесто и сделайте из него шар, отправьте на час в холодильник.
Для начинки: предварительно отварите брокколи, курицу, порежьте ее на мелкие кусочки, измельчите лук и хорошо пожарьте, добавьте в нему брокколи, хорошо посолите, поперчите и перемешайте.
Для заливки: натрите на терке твердый сыр, взбейте хорошо яйца со сливками и все вместе хорошо перемешайте.
Охлажденное тесто раскатайте и выложите в форму так, чтобы были бортики, добавьте начинку и залейте сырно-яичной смесью.
Отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.
Пирог получится очень вкусным и сытным.
3. Заливной пирог с цветной капустой
Ингредиенты:
мука – 3 ст. л.
яйца – 3 шт.
растительное масло – 2 ст. л.
разрыхлитель – 10 г
сметана – 130 г
цветная капуста – 250-300 г
твердый сыр – 100 г
соль, специи – по вкусу
зелень – 1 пучок
Способ приготовления:
Первым делом – отварите цветную капусту с хорошо подсоленной воде.
Для теста: взбейте яйца с солью, добавьте специи.
После этого добавьте муку, разрыхлитель и сметану.
Форму для запекания смажьте маслом, выложите цветную капусту и залейте готовым тестом, верх посыпьте твердых сыром и зеленью.
Отправьте в духовку на 20-30 минут при 180 С.
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