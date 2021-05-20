Ленивые пироги на скорую руку: 3 простых рецепта

Если вам хочется сделать пирог, особенно сейчас, когда начинается сезон овощей и ягод, выберите что-то очень простое и легкое. Таким вариантом как раз может стать ленивый пирог, который просто элементарен в приготовлении.

Редакция FoodOboz подобрала для вас 3 легких рецепта ленивых пирогов с начинками.

1. Пирог с капустой

Пирог с капцтой на кефире. Источник: kopilka-kulinara.ru

Ингредиенты:

мука – 300 г

яйца – 3 шт.

кефир – 300 мл

соль – 2 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

сода – 1 ч. л.

растительное масло – 50 мл

капуста – 400 г

морковь – 4 шт.

зелень – 1 пучок

Способ приготовления:

Сначала хорошо нашинкуйте капусту, посолите и хорошо разомните руками, натрите на терке морковь, измельчите зелень и добавьте туда же. В большой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте соду, кефир и все хорошо перемешайте. Влейте растительное масло и добавьте муку и аккуратно перемешайте до однородной массы. Форму для запекания смажьте растительным маслом, посыпьте мукой и влейте часть теста, сверху выложите капусту и влейте вставшее тесто, можно присыпать кунжутом. Отправляем запекаться на 40 минут при 180 С.

2. Пирог с брокколи и курицей

Пирог с курицей и брокколи. Источник: kopilka-kulinara.ru

Ингредиенты:

мука – 250 г

яйца – 3 шт.

сливочное масло – 70 г

сливки – 200 мл

разрыхлитель – 10 г

растительное масло – 2 ст. л.

брокколи – 200 г

курица – 300 г

лук – 1-2 шт.

твердый сыр – 100-150 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Муку смешайте с разрыхлителем и солью, добавьте сливочное масло и хорошо разомните до образования крошки. В масляно-мучную смесь влейте сливки и очень быстро замесите тесто и сделайте из него шар, отправьте на час в холодильник. Для начинки: предварительно отварите брокколи, курицу, порежьте ее на мелкие кусочки, измельчите лук и хорошо пожарьте, добавьте в нему брокколи, хорошо посолите, поперчите и перемешайте. Для заливки: натрите на терке твердый сыр, взбейте хорошо яйца со сливками и все вместе хорошо перемешайте. Охлажденное тесто раскатайте и выложите в форму так, чтобы были бортики, добавьте начинку и залейте сырно-яичной смесью. Отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.

Пирог получится очень вкусным и сытным.

3. Заливной пирог с цветной капустой

Пирог с цветной капустой и зеленью. Источник: kopilka-kulinara.ru

Ингредиенты:

мука – 3 ст. л.

яйца – 3 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

разрыхлитель – 10 г

сметана – 130 г

цветная капуста – 250-300 г

твердый сыр – 100 г

соль, специи – по вкусу

зелень – 1 пучок

Способ приготовления:

Первым делом – отварите цветную капусту с хорошо подсоленной воде. Для теста: взбейте яйца с солью, добавьте специи. После этого добавьте муку, разрыхлитель и сметану. Форму для запекания смажьте маслом, выложите цветную капусту и залейте готовым тестом, верх посыпьте твердых сыром и зеленью. Отправьте в духовку на 20-30 минут при 180 С.

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