Ленивые пирожки, как оладьи: тесто раскатывать не придется
Чтобы сделать вкусные сытные пирожки – совсем не обязательно раскатывать и выпекать тесто. Можно воспользоваться простым вариантом и приготовить изделия на сковороде. Масса для жарки очень похожа на ту, которая замешивается для оладий. А для начинки измельчить отварные яйца.
Идея приготовления ленивых пирожков, как оладьи, опубликована на странице фудблогерки Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Готовится блюдо очень быстро.
Ингредиенты:
- кефир – 400 мл
- яйца 6 шт (2 в тесто, 4 в качестве начинки)
- соль – 1 ч.л
- сахар – 1 ч.л
- вода – 1 стакан
- мука – 2-3 стакана
- разрыхлитель или сода – 0,5 ч.л
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Два яйца взбиваем с солью и сахаром.
2. Переливаем в кефир.
3. Добавляем воду и муку.
4. Сверху на него разрыхлитель или соду.
5. Перемешиваем, добавляем вареные измельченные яйца и зелень по желанию.
6. Ложкой выкладываем тесто на сковороду и обжариваем с обеих сторон.
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