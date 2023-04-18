Ленивые пирожки, как оладьи: тесто раскатывать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
900
Ленивые пирожки, как оладьи: тесто раскатывать не придется

Чтобы сделать вкусные сытные пирожки – совсем не обязательно раскатывать и выпекать тесто. Можно воспользоваться простым вариантом и приготовить изделия на сковороде. Масса для жарки очень похожа на ту, которая замешивается для оладий. А для начинки измельчить отварные яйца.

Идея приготовления ленивых пирожков, как оладьи, опубликована на странице фудблогерки Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Готовится блюдо очень быстро.

Ленивые пирожки, как оладьи: тесто раскатывать не придется

Ингредиенты:

  • кефир – 400 мл
  • яйца 6 шт (2 в тесто, 4 в качестве начинки)
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  • соль – 1 ч.л
  • сахар – 1 ч.л
  • вода – 1 стакан
  • мука – 2-3 стакана
  • разрыхлитель или сода – 0,5 ч.л
  • зелень – по желанию

Способ приготовления:

Ленивые пирожки, как оладьи: тесто раскатывать не придется

1. Два яйца взбиваем с солью и сахаром.

Ленивые пирожки, как оладьи: тесто раскатывать не придется

2. Переливаем в кефир.

Ленивые пирожки, как оладьи: тесто раскатывать не придется

3. Добавляем воду и муку.

Ленивые пирожки, как оладьи: тесто раскатывать не придется

4. Сверху на него разрыхлитель или соду.

5. Перемешиваем, добавляем вареные измельченные яйца и зелень по желанию.

Ленивые пирожки, как оладьи: тесто раскатывать не придется

6. Ложкой выкладываем тесто на сковороду и обжариваем с обеих сторон.

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