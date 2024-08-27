Ленивые пирожки с яйцами и луком для перекуса: будут вкуснее, чем пирог

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
981
Ленивые пирожки с яйцами и луком для перекуса: будут вкуснее, чем пирог

Если вы хотите приготовить сытные и вкусные пирожки, но не хотите тратить на приготовление много времени, сделайте просто жидкое тесто, как для оладий. А для начинки можно использовать зеленый лук, вареные яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и быстрых жареных пирожков с вареными яйцами и зеленым луком.

Ингредиенты:

  • 300 г кефира
  • 0,5 ч.л. соды
  • соль
  • 1 сырое яйцо
  • 4-5 вареных яиц
  • пучок зеленого лука
  • мука

Способ приготовления:

1. Смешайте яйцо, кефир, соль, муку.

Начинка для пирожков

2. Добавьте порезанные вареные яйца и зеленый лук.

Готовое тесто

3. Жарьте на маленьком огне, чтобы успели приготовиться внутри!

Готовые пирожки с луком и яйцом

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