Если вы хотите приготовить сытные и вкусные пирожки, но не хотите тратить на приготовление много времени, сделайте просто жидкое тесто, как для оладий. А для начинки можно использовать зеленый лук, вареные яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и быстрых жареных пирожков с вареными яйцами и зеленым луком.

Ингредиенты:

300 г кефира

0,5 ч.л. соды

соль

1 сырое яйцо

4-5 вареных яиц

пучок зеленого лука

мука

Способ приготовления:

1. Смешайте яйцо, кефир, соль, муку.

2. Добавьте порезанные вареные яйца и зеленый лук.

3. Жарьте на маленьком огне, чтобы успели приготовиться внутри!

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