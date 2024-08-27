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Ленивые пирожки с яйцами и луком для перекуса: будут вкуснее, чем пирог
Если вы хотите приготовить сытные и вкусные пирожки, но не хотите тратить на приготовление много времени, сделайте просто жидкое тесто, как для оладий. А для начинки можно использовать зеленый лук, вареные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и быстрых жареных пирожков с вареными яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- 300 г кефира
- 0,5 ч.л. соды
- соль
- 1 сырое яйцо
- 4-5 вареных яиц
- пучок зеленого лука
- мука
Способ приготовления:
1. Смешайте яйцо, кефир, соль, муку.
2. Добавьте порезанные вареные яйца и зеленый лук.
3. Жарьте на маленьком огне, чтобы успели приготовиться внутри!
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