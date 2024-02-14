Ленивые слоеные пирожные со сливочным кремом за 15 минут. Что может быть лучше, когда ожидаешь внезапных гостей?

Рецептом этого замечательного десерта поделилась фудблогер с ником polli_cooking. В своем Instagram она рассказала, что добавить в крем, чтобы он получился невероятно нежным.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 450 гр

Маскарпоне – 250 гр

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Сгущенка – 120 гр

Сливки 33% – 200 мл

Способ приготовления

1. Тесто достаем из упаковки и размораживаем при комнатной температуре.

2. Каждый пласт делим на три ровных кусочка и перекладываем на застеленный пергаментом противень.

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Нагрев должен происходить с обеих сторон и с конвекцией. Тесто должно хорошо раскрыться. Достаем из духовки и охлаждаем.

4. Пока тесто охлаждается, делаем крем. К маскарпоне добавляем сгущенку и перемешиваем до однородности.

5. Очень холодные сливки взбиваем до стоящих пиков. Предварительно лучше отправить сливки в морозильную камеру на 10 минут.

6. Перекладываем сливки в сырную массу и осторожно, с помощью лопатки перемешиваем до однородности.

7. Тесто разделяем на 2-3 слоя, каждый слой смазываем кремом.

8. Посыпаем пирожное сахарной пудрой.

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