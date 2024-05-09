Ленивые сосиски в хлебе вместо привычного теста: вы приготовите блюдо за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
78
Ленивые сосиски в хлебе вместо привычного теста: вы приготовите блюдо за считанные минуты

Для того чтобы приготовить сосиски в тесте, часто используют именно слоеную основу. Но вместо привычного теста можно взять даже обычный хлеб. Это будет гораздо быстрее и бюджетнее.

Идея приготовления ленивых сосисок в хлебе опубликована на странице фудблогера Екатерины (katia_cooking_) в Instagram. Хлебные шкурки нужно срезать и использовать их для панировки

Ленивые сосиски в хлебе вместо привычного теста: вы приготовите блюдо за считанные минуты

Ингредиенты:

  • хлеб тостовый – 7 шт.
  • яйца – 1 шт. (большое)
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  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • сыр слайсами чедер – 7 кусочков
  • сосиски – 7 шт.
  • масло для жарки
  • зелень и кунжут по желанию

Способ приготовления:

Ленивые сосиски в хлебе вместо привычного теста: вы приготовите блюдо за считанные минуты

1. Обрезать корочку у хлеба.

2. Положить ее в блендер.

3. Туда же добавить соль и паприку.

Ленивые сосиски в хлебе вместо привычного теста: вы приготовите блюдо за считанные минуты

4. Взбить до состояния мелкой крошки.

5. Яйцо взбить вилкой.

Ленивые сосиски в хлебе вместо привычного теста: вы приготовите блюдо за считанные минуты

6. Мягкий хлеб хорошо раскатать и положить на него сыр.

7. Затем сосиску скрутить в рулетик и край хлеба фиксировать белком.

Ленивые сосиски в хлебе вместо привычного теста: вы приготовите блюдо за считанные минуты

8. Обвалять хлебные рулетики в яйце.

Ленивые сосиски в хлебе вместо привычного теста: вы приготовите блюдо за считанные минуты

9. Затем в предварительно подготовленной крошке и жарить со всех сторон до золотистого цвета.

Ленивые сосиски в хлебе вместо привычного теста: вы приготовите блюдо за считанные минуты

10. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

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