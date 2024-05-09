Ленивые сосиски в хлебе вместо привычного теста: вы приготовите блюдо за считанные минуты
Для того чтобы приготовить сосиски в тесте, часто используют именно слоеную основу. Но вместо привычного теста можно взять даже обычный хлеб. Это будет гораздо быстрее и бюджетнее.
Идея приготовления ленивых сосисок в хлебе опубликована на странице фудблогера Екатерины (katia_cooking_) в Instagram. Хлебные шкурки нужно срезать и использовать их для панировки
Ингредиенты:
- хлеб тостовый – 7 шт.
- яйца – 1 шт. (большое)
- копченая паприка – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- сыр слайсами чедер – 7 кусочков
- сосиски – 7 шт.
- масло для жарки
- зелень и кунжут по желанию
Способ приготовления:
1. Обрезать корочку у хлеба.
2. Положить ее в блендер.
3. Туда же добавить соль и паприку.
4. Взбить до состояния мелкой крошки.
5. Яйцо взбить вилкой.
6. Мягкий хлеб хорошо раскатать и положить на него сыр.
7. Затем сосиску скрутить в рулетик и край хлеба фиксировать белком.
8. Обвалять хлебные рулетики в яйце.
9. Затем в предварительно подготовленной крошке и жарить со всех сторон до золотистого цвета.
10. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
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