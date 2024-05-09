Для того чтобы приготовить сосиски в тесте, часто используют именно слоеную основу. Но вместо привычного теста можно взять даже обычный хлеб. Это будет гораздо быстрее и бюджетнее.

Идея приготовления ленивых сосисок в хлебе опубликована на странице фудблогера Екатерины (katia_cooking_) в Instagram. Хлебные шкурки нужно срезать и использовать их для панировки

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 7 шт.

яйца – 1 шт. (большое)

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копченая паприка – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

сыр слайсами чедер – 7 кусочков

сосиски – 7 шт.

масло для жарки

зелень и кунжут по желанию

Способ приготовления:

1. Обрезать корочку у хлеба.

2. Положить ее в блендер.

3. Туда же добавить соль и паприку.

4. Взбить до состояния мелкой крошки.

5. Яйцо взбить вилкой.

6. Мягкий хлеб хорошо раскатать и положить на него сыр.

7. Затем сосиску скрутить в рулетик и край хлеба фиксировать белком.

8. Обвалять хлебные рулетики в яйце.

9. Затем в предварительно подготовленной крошке и жарить со всех сторон до золотистого цвета.

10. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

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