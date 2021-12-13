Ленивые суши на праздничный стол: их даже не нужно закручивать

Приготовление традиционных роллов – это достаточно многоэтапный и затратный процесс, поэтому все привыкли есть такое блюдо в разных кафе и ресторанах или заказывать доставку. Но сделать любимую закуску можно более элементарным способом. И в этом вам помогут обычные круглые формочки для льда.

Идея приготовления ленивых роллов опубликована на странице pp.zdorovaya_eda.pp в Instagram.

Ингредиенты:

рис для суши отварной – 200 г

рисовый соус (по желанию для вкуса) – 1 ст.л

семга засоленная – 150 г

нори – 1 лист

сыр сливочный / Филадельфия / кисломолочный – 3 ст.л

соевый соус для подачи

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Способ приготовления:

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1. Рис отварить по инструкции на упаковке. Добавить, если есть, рисовый соус.

2. Нарезать лист нори на рис и перемешать.

3. В форму для льда положить ломтики рыбы, затем творог и плотно утрамбовать рис.

4. Подавать с соевым соусом.

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