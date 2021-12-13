Ленивые суши на праздничный стол: их даже не нужно закручивать
Приготовление традиционных роллов – это достаточно многоэтапный и затратный процесс, поэтому все привыкли есть такое блюдо в разных кафе и ресторанах или заказывать доставку. Но сделать любимую закуску можно более элементарным способом. И в этом вам помогут обычные круглые формочки для льда.
Идея приготовления ленивых роллов опубликована на странице pp.zdorovaya_eda.pp в Instagram.
Ингредиенты:
рис для суши отварной – 200 г
рисовый соус (по желанию для вкуса) – 1 ст.л
семга засоленная – 150 г
нори – 1 лист
сыр сливочный / Филадельфия / кисломолочный – 3 ст.л
соевый соус для подачи
Способ приготовления:
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1. Рис отварить по инструкции на упаковке. Добавить, если есть, рисовый соус.
2. Нарезать лист нори на рис и перемешать.
3. В форму для льда положить ломтики рыбы, затем творог и плотно утрамбовать рис.
4. Подавать с соевым соусом.
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