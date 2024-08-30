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Ленивые сырные палочки из теста на кефире: жарятся на сковороде
Вкусные творожные палочки можно очень быстро приготовить из теста на кефире. Добавьте чуть-чуть буженины, а также свежей зелени. Уже пожаренные изделия получатся очень золотистыми и рыхлыми.
Идея приготовления жареных сырных палочек из теста на кефире опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka recipes в Instagram. Всё максимально элементарно.
Ингредиенты
- кефир – 250 мл.
- яйца – 2 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- сыр твердый – 130 г
- буженина – 150 г
- мука – 450 г.
- укроп, по вкусу
- разрыхлитель – 10 г.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с солью и сахаром.
2. Добавить кефир комнатной температуры, сыр, буженину, муку, разрыхлитель и зелень.
3. Замешать тесто.
4. Дать отдохнуть 30 минутам.
5. Раскатать, порезать на полоски.
6. Жарить на масле до румяности с обеих сторон.
7. Лучше есть сразу после приготовления.
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