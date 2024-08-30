Ленивые сырные палочки из теста на кефире: жарятся на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
444
Ленивые сырные палочки из теста на кефире: жарятся на сковороде

Вкусные творожные палочки можно очень быстро приготовить из теста на кефире. Добавьте чуть-чуть буженины, а также свежей зелени. Уже пожаренные изделия получатся очень золотистыми и рыхлыми.

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Идея приготовления жареных сырных палочек из теста на кефире опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka recipes в Instagram. Всё максимально элементарно.

Ленивые сырные палочки из теста на кефире: жарятся на сковороде

Ингредиенты

  • кефир – 250 мл.
  • яйца – 2 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • сыр твердый – 130 г
  • буженина – 150 г
  • мука – 450 г.
  • укроп, по вкусу
  • разрыхлитель – 10 г.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Ленивые сырные палочки из теста на кефире: жарятся на сковороде

1. Яйца взбить с солью и сахаром.

2. Добавить кефир комнатной температуры, сыр, буженину, муку, разрыхлитель и зелень.

Ленивые сырные палочки из теста на кефире: жарятся на сковороде

3. Замешать тесто.

4. Дать отдохнуть 30 минутам.

Ленивые сырные палочки из теста на кефире: жарятся на сковороде

5. Раскатать, порезать на полоски.

Ленивые сырные палочки из теста на кефире: жарятся на сковороде

6. Жарить на масле до румяности с обеих сторон.

Ленивые сырные палочки из теста на кефире: жарятся на сковороде

7. Лучше есть сразу после приготовления.

Ленивые сырные палочки из теста на кефире: жарятся на сковороде

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