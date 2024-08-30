Вкусные творожные палочки можно очень быстро приготовить из теста на кефире. Добавьте чуть-чуть буженины, а также свежей зелени. Уже пожаренные изделия получатся очень золотистыми и рыхлыми.

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Идея приготовления жареных сырных палочек из теста на кефире опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka recipes в Instagram. Всё максимально элементарно.

Ингредиенты

кефир – 250 мл.

яйца – 2 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

сыр твердый – 130 г

буженина – 150 г

мука – 450 г.

укроп, по вкусу

разрыхлитель – 10 г.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с солью и сахаром.

2. Добавить кефир комнатной температуры, сыр, буженину, муку, разрыхлитель и зелень.

3. Замешать тесто.

4. Дать отдохнуть 30 минутам.

5. Раскатать, порезать на полоски.

6. Жарить на масле до румяности с обеих сторон.

7. Лучше есть сразу после приготовления.

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