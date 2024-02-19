Ленивые трубочки из лаваша за 20 минут: идеально для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Если нужно приготовить сытный обед за 20 минут – используйте лаваш. В него можно завернуть любую начинку и сформированные трубочки просто запечь в духовке. Очень вкусно с творогом и зеленью.

Идея приготовления ленивых трубочек из лаваша для обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Выходят очень сочными и хрустящими.

Ленивые трубочки из лаваша за 20 минут: идеально для сытного обеда

Ингредиенты:

  • яйцо куриное – 1 шт.
  • творог кисломолочный – 300 г.
  • укроп, петрушка – по вкусу.
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  • сыр твердый – 200 г.
  • соль, перец – по вкусу
  • лаваш – 200 г.

Способ приготовления:

Ленивые трубочки из лаваша за 20 минут: идеально для сытного обеда

1. Смешать творог, яйцо, специи и зелень.

2. Нарезать лаваш.

Ленивые трубочки из лаваша за 20 минут: идеально для сытного обеда

3. Выложить начинку.

4. Завернуть в трубочки.

Ленивые трубочки из лаваша за 20 минут: идеально для сытного обеда

5. Смазать желтком.

6. По желанию, посыпать кунжутом.

Ленивые трубочки из лаваша за 20 минут: идеально для сытного обеда

7. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

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