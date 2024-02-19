Если нужно приготовить сытный обед за 20 минут – используйте лаваш. В него можно завернуть любую начинку и сформированные трубочки просто запечь в духовке. Очень вкусно с творогом и зеленью.

Идея приготовления ленивых трубочек из лаваша для обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Выходят очень сочными и хрустящими.

Ингредиенты:

яйцо куриное – 1 шт.

творог кисломолочный – 300 г.

укроп, петрушка – по вкусу.

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сыр твердый – 200 г.

соль, перец – по вкусу

лаваш – 200 г.

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйцо, специи и зелень.

2. Нарезать лаваш.

3. Выложить начинку.

4. Завернуть в трубочки.

5. Смазать желтком.

6. По желанию, посыпать кунжутом.

7. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

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