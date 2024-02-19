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Ленивые трубочки из лаваша за 20 минут: идеально для сытного обеда
Если нужно приготовить сытный обед за 20 минут – используйте лаваш. В него можно завернуть любую начинку и сформированные трубочки просто запечь в духовке. Очень вкусно с творогом и зеленью.
Идея приготовления ленивых трубочек из лаваша для обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Выходят очень сочными и хрустящими.
Ингредиенты:
- яйцо куриное – 1 шт.
- творог кисломолочный – 300 г.
- укроп, петрушка – по вкусу.
- сыр твердый – 200 г.
- соль, перец – по вкусу
- лаваш – 200 г.
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйцо, специи и зелень.
2. Нарезать лаваш.
3. Выложить начинку.
4. Завернуть в трубочки.
5. Смазать желтком.
6. По желанию, посыпать кунжутом.
7. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
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